Новый шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в рядах стран ЕС нет единства по поводу того, как лучше выстраивать взаимоотношения с Москвой. Об этом португалец рассказал в интервью El Pais,

Возглавлявший ранее испанский МИД Боррель, лично встречавшийся со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, признал, что санкции против РФ не составляют самоцель европейской политики. И в то время как политики в одних столицах ЕС активно стремятся к нормализации отношений с Москвой, некоторые игроки не настроены на диалог.

Напомним, что на Смоленской площади не раз заявляли о том, что российская сторона не намерена специально поднимать тему отмены санкций на переговорах с европейскими партнерами, но готова поддерживать и развивать конструктивные связи на основе равноправия и взаимоуважения со всеми, кто в этом заинтересован.