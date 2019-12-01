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Рубрика: В мире

В Париже пьют, а нам туда не надо

Прочитано в Le Monde: Россия может научить других бороться с алкоголизмом
Текст: Диана Ковалева
Французская газета Le Monde опубликовала статью под названием "Как Россия при Путине сократила уровень алкоголизма", в которой, ссылаясь на соответствующий отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представила удивительные результаты. Оказывается, французы выпивают гораздо больше россиян, которые за 13 лет сумели снизить показатели алкоголизма почти вдвое благодаря ограничительным мерам и политике правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сегодня некоторые клише, связанные с Россией и ее отношением к алкоголю, переживают не лучшие времена. Достаточно посмотреть на октябрьский доклад ВОЗ на эту тему, в котором нашлось немало удивительных фактов. Организация даже назвала прогресс Москвы в борьбе с алкоголизмом "историей успеха", которая может "преподнести урок" другим странам.

Благодаря политике властей за 13 лет в России употребление алкоголя уменьшилось почти вдвое

…Показатель потребления алкоголя на душу населения снизился на 43 процента в период с 2003 по 2016 год, в частности, благодаря заметно сократившемуся потреблению крепких алкогольных напитков (67 процентов граждан отказались от них в пользу вина или пива). В результате за 2017 год каждый россиянин старше 15 лет потребил в среднем 11,1 литра чистого алкоголя, а это меньше, чем у французов (у которых средний показатель составляет 11,7 литра), но больше, чем в среднем по Европе - 9,8 литра.

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя

По мнению авторов доклада, такое массивное снижение потребления способствовало даже увеличению ожидаемой продолжительности жизни, которая достигла рекордного уровня в 2018 году: 78 лет для женщин и 68 для мужчин. И хотя этот гендерный разрыв остается одним из самых больших в мире, он сильно сократился с начала 1990-х годов, когда ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составляла всего 57 лет, а у женщин - 71 год. ВОЗ видит "сильную корреляцию" между таким улучшением демографических показателей и снижением потребления алкоголя, хотя здесь в игру вступают и другие факторы: стресс 90-х, скудное питание, курение, а также резкое ухудшение социальных и медицинских услуг в этот период. Улучшение ситуации стало возможно благодаря политике, которая проводится с начала 2000-х. Сначала была введена минимальная цена на алкоголь… затем запретили продажу крепкого алкоголя ночью и его рекламу, сократили список мест, где его можно употреблять, ввели контроль за продажей алкоголя несовершеннолетним".

В мире Европа Франция Международные организации ВОЗ Проблема алкоголизма
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