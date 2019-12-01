Декабрь, уже подведены, казалось, все итоги года. Усталые легкоатлеты отдыхают. Но не чемпион мира в беге на 10 км Чептегеи.

На соревнованиях в испанской Валенсии он промчал по шоссе "десятку" за 26 минут 38 секунд (в шоссейном беге сотые не учитываются. - Ред.). Прежний рекорд, установленный в 2010 году, принадлежал кенийцу Леонардо Комону - 26 минут 44 секунды, улучшен сразу на 6 секунд.

Правда, судя по графику бега, у 23-летнего Джошуа были хорошие разгоняющие, которых в легкой атлетике называют "зайцами". А когда вымотанные собственным заданным ритмом они сошли с дистанции, Чептегеи взял инициативу на себя. Чтобы побить рекорд, стайеру из Уганды надо было пробежать последний километр не хуже 2 минут 45 секунд, что он и сделал.

Тем временем двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 и 1500 метров Светлана Мастеркова ушла в отставку с поста главы Федерации легкой атлетики Москвы, которую она возглавляла с 2012 года.

По мнению ее коллег, собравшихся на отчетное заседание конференции федерации, работа президиума в 2019 году признана неудовлетворительной.

Сразу же после этого было решено провести выборы нового руководителя столичной федерации. Им стал Олег Курбатов, известный в прошлом легкоатлет, хорошо знающий многочисленные проблемы "королевы спорта".