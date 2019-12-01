Хорошо ли, что сняли фильм о великом советском вратаре Льве Яшине?

Тут спорить не о чем - конечно, хорошо. Тем более, исполнитель главной роли Александр Фокин - безусловно, находка авторов картины. Он очень милый, харизматичный, вызывает симпатию. И снят фильм режиссером Василием Чигинским вполне себе красиво. И актеры - все без исключения - играют хорошо в рамках предложенных им обстоятельств. В конце концов самое главное: пожилые люди вспомнят о добром футбольном времени, а молодые узнают, что был такой великий вратарь Лев Яшин.

На мой взгляд, самая большая беда фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" - сценарий. Сценаристов три: Олег Капанец, Владимир Валуцкий, Александр Полозов. Вообще писать, как модно нынче говорить, "байопик", а по-русски - биографическое кино, - дело трудное. С одной стороны, надо соответствовать правде. Но, с другой, надо, чтобы это было кино - с поворотами сюжета, с характерами и так далее. Проблема в том, что жизненная правда и художественная правда - это, как говорят в одном южном портовом городе, две большие разницы.

Как они соединяются, мы увидели в выдающемся, на мой взгляд, фильме "Легенда N 17". Никуда не денешься, но еще долго мы будем сравнивать любой биографический фильм о спорте с этой картиной. В чем тайна "Легенды"? Тайна - она потому и тайна, что с ходу не разгадаешь. Но что безусловно, там было два мощных характера, блистательно сыгранных Даниилом Козловским и Олегом Меньшиковым, были показаны далеко выходящие за рамки спортивной картины взаимоотношения учителя и ученика. И еще герой "Легенды" постоянно вставал перед выбором, и мы переживали за то, чтобы он сделал тот выбор, который нам, зрителям, кажется правильным.

Самая большая беда фильма-байопика "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" - сценарий. С одной стороны, надо соответствовать правде. С другой, надо, чтобы это было кино

В "Льве Яшине" переживать за выбор героя не приходится, ибо его либо вовсе нет, либо он очевиден. Сначала Лев Яшин - вратарь неумелый, потом он много работает и становится великим. Сначала он плохо стоит на воротах, потом - хорошо. Это все настолько очевидно, что переживать не за что. И когда ему предлагают выступать за знаменитый "Реал", а он отказывается - это тоже вполне очевидно.

Главная, и, пожалуй, единственная характеристика Яшина - он работоспособный. Но и до просмотра фильма я как-то догадывался: для того чтобы достичь высот, надо много и самоотверженно трудиться.

Яшин пошел в хоккей, поиграл с великим хоккейным тренером Аркадием Чернышевым (в этой роли талантливо мелькнул Евгений Дятлов), потом великий футбольный тренер Михаил Якушин забрал вратаря обратно в футбол. Что при этом происходило с самим Яшиным, в фильме не показывается.

Алексей Гуськов - очень хороший актер, замечательный. И он здорово играет тренера Михаила Якушина. Где-то примерно полфильма он это делает, а потом... исчезает, как говорится, по-английски, не попрощавшись. Наметившиеся своеобразные отношения тренера и вратаря остались без продолжения.

Есть, разумеется, в картине и лирическая линия. Талантливая Юлия Хлынина честно пытается сделать живой свою героиню. Любовь показана незамысловато: лирическая музыка форте и сцепленные руки влюбленных. А еще она бежит, а он ее догоняет на поле пшеницы, потом падают в стог сена, и камера лирически-стыдливо поднимается к солнцу...

Я довольно давно живу, и значительную часть жизни прожил при советской власти, и очень хорошо помню, что то время принципиально отличалось от нашего, и люди отличались. Я не могу поверить, что советские спортсмены с танцами и песнями, крича и танцуя, шагают по Парижу, и при этом их не сопровождает никто из органов. С одной стороны, здорово, что нынешние молодые люди не знают, сколь зажато и несвободно чувствовали себя за границей советские люди, будь они хоть трижды знаменитыми спортсменами. Но, с другой, как говорил Станиславский: не верю!

Я - футбольный болельщик со стажем и многое в фильме понимаю без объяснений. Но фильм сделан для широкой публики. Почему лишь вскользь говорится о том, что Яшин - единственный вратарь в мире, получивший "Золотой мяч"? Нынешним молодым людям, мне кажется, надо было как-то более внятно объяснить, что такое прощальный матч Яшина, когда к нам приехали великие игроки. Герд Мюллер, Бобби Чарльтон - это были легенды, и они прилетели в Москву только из уважения к Яшину.

Почему-то Яшин показан в картине как абсолютно одинокий человек. Взаимоотношения у него есть только с Алексеем Хомичем (блестящая работа Алексея Кравченко). Он ни с кем не разговаривает, не конфликтует, не спорит... Я не знаю, может, так оно и было. Но на эфире программы "Наблюдатель", которая была посвящена юбилею великого вратаря, Никита Симонян говорил о той огромной роли, которую играл Яшин в команде - он был стержнем коллектива, улаживал конфликты, помогал молодым. Этой темы - Яшин и команда - нет в фильме вообще.

Почему-то Яшин показан в картине как абсолютно одинокий человек. Хотя Никита Симонян говорил, что он был стержнем команды

Насколько мне известно, фильм снимался много лет. Однако - увы, из-за сценария - он оставляет ощущение какой-то поспешности, желания вставить как можно больше эпизодов из жизни великого вратаря, толком не объясняя их.

И все-таки - повторю - хорошо, что фильм о Яшине вышел. Любое воспоминание о таком игроке - благо.

Как говорил поэт: "Авантюра не удалась - за попытку спасибо".