Медведев заявил о готовности к плодотворной работе с Еврокомиссией

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о готовности правительства России к активному и плодотворному взаимодействию с Европейской комиссией.

Глава кабинета министров направил поздравление новому председателю Европейского совета Шарлю Мишелю по случаю его вступления в должность. "В качестве главы кабинета министров Бельгии вы внесли значимый личный вклад в развитие дружественных и партнерских российско-бельгийских отношений", - напомнил он. Медведев убежден, что богатый опыт Мишеля в государственной и политической деятельности способствует эффективной работе Европейского совета, послужит восстановлению взаимовыгодного и конструктивного диалога между Россией и Европейским союзом.

"Подтверждаю готовность Правительства Российской Федерации к активному и плодотворному взаимодействию с коллегами из Европейской комиссии", - говорится в послании.