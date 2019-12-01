Минфин придумал, как инвестировать средства ФНБ

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, перечень вложений средств ФНБ планируется расширить "за счет долговых требований к иностранным государствам, возникших в связи с предоставлением им государственных экспортных кредитов, после достижения ликвидной частью Фонда (депозиты и остатки на счетах в Банке России) 7% ВВП, и на регламентирование критериев вложения средств ФНБ в инфраструктурные проекты". Как отмечают авторы, это позволит достичь целей по ускорению темпов экономического роста и расширения несырьевого неэнергетического экспорта, поставленных в майском указе президента.

В 2019-2021 годах ожидается пополнение ФНБ за счет дополнительных нефтегазовых доходов в значительных объемах, указанная 7%-ная планка может быть превышена уже в 2020 году, а сумма средств сверх данного уровня составит в ‎следующем году около 1,7 триллиона рублей, а в 2021 году - 3,7 триллиона, прогнозирует Минфин.

Предоставление государственных экспортных кредитов за счет средств фонда обеспечит их сохранность и стабильный уровень доходов от их размещения в долгосрочной перспективе, что "дает основания в настоящих условиях рассматривать средства Фонда в качестве оправданного источника предоставления госкредитов", отмечают в Минфине.