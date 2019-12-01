Миру грозит дефицит песка для строительства

В мире каждый год используется 55 миллиардов тонн песка (примерно по 18 килограмм на каждого человека в мире ежедневно), который необходим для производства бетона, стекла и асфальта. Таким образом песок - третий по важности используемый природный ресурс после воздуха и воды. При этом для строительства подходит не всякий песок, а только находящийся на дне пресных водоемов или рядом с ними, тогда как, например, морской песок надо дополнительно промывать, иначе соль вызовет коррозию металлической арматуры. А песок пустыни вообще практически не подходит для производства из-за того, что его зерна закруглены эрозией и плохо связывают бетон. Поэтому, например, странам Аравийского полуострова приходится импортировать этот строительный материал, несмотря на обилие пустынь в своем регионе.

Дефицит песка приводит к экологическим проблемам и росту организованной преступности, пишет американское издание Axios.

Что касается экологических проблем, то, например, в Индии дноуглубительные работы, сопровождающиеся добычей песка, уже привели к наводнениям в штате Керала. Китай, первый в мире потребитель песка, был вынужден запретить добычу песка со дня Янцзы еще в 2000 году после вызванных такой добычей разрушений мостов и подмывов берегов, так как массовое изъятие песка привело к усилению течения Янцзы. В США массированная добыча песка в реке Сан-Хасинто могла стать одной из причин масштабного наводнения 2017 года в Хьюстоне, штат Техас, после урагана Харви.

Если говорить об организованной преступности, то в Индии, например, существует "песочная мафия", сообщает журнал The National Geographic. Она контролирует незаконную добычу песка в некоторых индийских штатах, подкупая и запугивая полицию, местные власти и журналистов.

При этом потребление песка с учетом урбанизации по всему миру будет только расти. Так, в докладе британского Королевского института по международным делам Chatham House говорится, что быстрая урбанизация Юго-Восточной Азии и стран Африки южнее Сахары увеличат спрос на бетон и цемент.

Специалисты природоохранной программы ООН полагают, что выходом может стать снижение использования бетона и асфальта в строительстве за счет альтернативных строительных материалов, таких как переработанный пластик, земля, бамбук, дерево, солома.