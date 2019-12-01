Миру грозит дефицит песка для строительства

Дефицит песка приводит к экологическим проблемам и росту организованной преступности, пишет американское издание Axios.
Что касается экологических проблем, то, например, в Индии дноуглубительные работы, сопровождающиеся добычей песка, уже привели к наводнениям в штате Керала. Китай, первый в мире потребитель песка, был вынужден запретить добычу песка со дня Янцзы еще в 2000 году после вызванных такой добычей разрушений мостов и подмывов берегов, так как массовое изъятие песка привело к усилению течения Янцзы. В США массированная добыча песка в реке Сан-Хасинто могла стать одной из причин масштабного наводнения 2017 года в Хьюстоне, штат Техас, после урагана Харви.
Если говорить об организованной преступности, то в Индии, например, существует "песочная мафия", сообщает журнал The National Geographic. Она контролирует незаконную добычу песка в некоторых индийских штатах, подкупая и запугивая полицию, местные власти и журналистов.
При этом потребление песка с учетом урбанизации по всему миру будет только расти. Так, в докладе британского Королевского института по международным делам Chatham House говорится, что быстрая урбанизация Юго-Восточной Азии и стран Африки южнее Сахары увеличат спрос на бетон и цемент.
Специалисты природоохранной программы ООН полагают, что выходом может стать снижение использования бетона и асфальта в строительстве за счет альтернативных строительных материалов, таких как переработанный пластик, земля, бамбук, дерево, солома.