Миру грозит дефицит песка для строительства

Новости

В Ростове иностранный студент скончался от ножевого ранения 19:01
Вертолеты доставили в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом 18:56
Как правильно и безопасно продать машину: пять советов 18:12
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб 18:08
Великобритания разрешила испанскому суду допросить Ассанжа 17:24
Опубликовано видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье 17:11
В Италии "Русские сезоны" признали лучшим международным проектом года 17:02
Роспотребнадзор разоблачил "Доширак" с морепродуктами 16:52
Видео: в Дагестане задержан сбивший полицейского водитель 16:28
Оранжевый УАЗ "Хантер" за 1 млн рублей. Кто его будет покупать 16:20
При аварии туристического автобуса в Тунисе погибли 22 человека 16:11
В Волгоградской области найден один из самых редких грибов России 15:58
Премьер-министры России и Беларуси проведут переговоры 6 декабря 15:55
Турция экстрадировала в Ирландию сторонницу ДАИШ 15:51
Десять человек ранены во время стрельбы в Новом Орлеане 15:46
В Словакии придумали новый способ сократить количество абортов 15:44
Ушаков не исключил отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже 15:12
Народный артист РСФСР Марис Янсонс скончался в Петербурге 15:02
Зять испанского короля попросил отпустить его из тюрьмы на Новый год 14:58
В лобовом столкновении под Магнитогорском погибли четыре человека 14:51
В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны 14:50
Четверых пострадавших в ДТП в Забайкалье эвакуируют в Читу 14:44
Под Ярославлем пять человек умерли от отравления неизвестной жидкостью 14:37
Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест 14:32
Объявлен сбор средств для пострадавших в трагедии в Забайкалье 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
01.12.2019 15:37
Рубрика: Общество

Миру грозит дефицит песка для строительства

Текст: Константин Волков
В мире каждый год используется 55 миллиардов тонн песка (примерно по 18 килограмм на каждого человека в мире ежедневно), который необходим для производства бетона, стекла и асфальта. Таким образом песок - третий по важности используемый природный ресурс после воздуха и воды. При этом для строительства подходит не всякий песок, а только находящийся на дне пресных водоемов или рядом с ними, тогда как, например, морской песок надо дополнительно промывать, иначе соль вызовет коррозию металлической арматуры. А песок пустыни вообще практически не подходит для производства из-за того, что его зерна закруглены эрозией и плохо связывают бетон. Поэтому, например, странам Аравийского полуострова приходится импортировать этот строительный материал, несмотря на обилие пустынь в своем регионе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дефицит песка приводит к экологическим проблемам и росту организованной преступности, пишет американское издание Axios.

Фото: iStock
Добычей золота смогут заняться все желающие

Что касается экологических проблем, то, например, в Индии дноуглубительные работы, сопровождающиеся добычей песка, уже привели к наводнениям в штате Керала. Китай, первый в мире потребитель песка, был вынужден запретить добычу песка со дня Янцзы еще в 2000 году после вызванных такой добычей разрушений мостов и подмывов берегов, так как массовое изъятие песка привело к усилению течения Янцзы. В США массированная добыча песка в реке Сан-Хасинто могла стать одной из причин масштабного наводнения 2017 года в Хьюстоне, штат Техас, после урагана Харви.

Если говорить об организованной преступности, то в Индии, например, существует "песочная мафия", сообщает журнал The National Geographic. Она контролирует незаконную добычу песка в некоторых индийских штатах, подкупая и запугивая полицию, местные власти и журналистов.

При этом потребление песка с учетом урбанизации по всему миру будет только расти. Так, в докладе британского Королевского института по международным делам Chatham House говорится, что быстрая урбанизация Юго-Восточной Азии и стран Африки южнее Сахары увеличат спрос на бетон и цемент.

Специалисты природоохранной программы ООН полагают, что выходом может стать снижение использования бетона и асфальта в строительстве за счет альтернативных строительных материалов, таких как переработанный пластик, земля, бамбук, дерево, солома.

Общество Природа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье
Премьер-министры России и Беларуси проведут переговоры 6 декабря
Лавров: Москва ждет от Киева первых шагов в налаживании отношений
В Госдуме оценили возмущения Госдепа по поводу закона об иноагентах
В России расширили список сильнодействующих веществ