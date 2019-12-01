Марис Арвидович Янсонс скончался 1 декабря в Санкт-Петербурге. Он долго и тяжело болел. И его сердце остановилась в городе на Неве, который он считал родным и которому посвятил многие годы своего феноменального служения искусству, что было у него в крови.

"Однажды, когда я дирижировал "Богемой", у меня инфаркт случился на сцене, я потерял сознание. Я уже почти был на том свете, но Бог меня спас. Наверное, ради музыки", - рассказывал Марис Янсонс в теперь уже точно последнем нашем интервью несколько лет назад.

Марис Янсонс родился в Риге 14 января 1943 года в семье музыкантов. Мать - оперная певица, отец - известный дирижер Арвид Янсонс. В детстве Марис начинал учиться у отца игре на скрипке. С середины 60-х годов жил и учился в Ленинграде. Окончил среднюю специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, а затем и саму консерваторию по классам фортепиано и симфонического дирижирования (педагог - Николай Рабинович). В 1971 стал победителем конкурса дирижеров Фонда Герберта фон Караяна в Западном Берлине.

Как и его отец, Марис Янсонс много лет работал с легендарным Заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии - сначала в качестве ассистента Евгения Мравинского, затем в статусе приглашенного дирижера. Много гастролировал с этим коллективом. Вершиной его дирижерской карьерой было руководство сразу двумя лучшими оркестрами мира. С 2004 по 2015 год был главным дирижером Королевского оркестра Консертгебау в Амстердаме: шестым за 130-летнюю историю коллектива. По окончании контракта оркестр Консертгебау назначил Янсонса своим дирижером-лауреатом.

В это же время, с 2003 года Марис Янсонс являлся главным дирижером Симфонического оркестра и хора Баварского радио. В 2005 году оркестр под управлением Мариса Янсонса совершил первое в своей истории турне по Японии и Китаю. Концерты были отмечены японской прессой как "Лучшие концерты сезона". В 2007 году Янсонс дирижировал хором и оркестром Баварского радио в концерте для Папы Римского Бенедикта XVI в Ватикане. В 2006 и 2009 гг. Марис Янсонс дал несколько триумфальных концертов в Карнеги-холле.

Также Янсонс сотрудничал практически со всеми ведущими оркестрами мира. Был единственным дирижером с советским паспортом, кого приглашали возглавить знаменитый Новогодний концерт в Золотом зале Венской филармонии, зрительская аудитория которого исчисляется миллионами благодаря традиционной телетрансляции на весь мир. 1 января 2006 года Марис Янсонс впервые дирижировал традиционным Новогодним концертом в Вене. Этот концерт транслировало более 60 телекомпаний, его посмотрело более 500 миллионов телезрителей. Концерт был записан на CD и DVD на лейбле Deutsche Grammophon. Янсонс дирижировал Новогодними концертами в Вене еще дважды - в 2012 и 2016 годах.

- Многие люди говорят, Янсонс уехал из России. Но это неправда. Я из России никогда не уезжал. Я живу в Петербурге, а работаю за границей, не в России. Но мой город родной - это Петербург, я бываю там редко в силу своей занятости, но я никогда не уезжал - сказал Марис Янсонс в том же интервью, объясняя почему все реже выступает в России.

В 2005 году был удостоен премии "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича. Дискография Мариса Янсонса охватывает в себя всю мировую классику, он сотрудничал практически со всеми ведущими звукозаписывающими компаниями.

Значительное место в работе Мариса Янсонса занимало сотрудничество с молодыми музыкантами. Он дирижировал Молодежным оркестром Густава Малера в европейском турне, выступал на Зальцбургском фестивале с оркестром института Аттерзее. В Мюнхене постоянно давал концерты с юношескими коллективами Академии симфонического оркестра Баварского радио. Почти 30 лет преподавал в Санкт-Петербургской консерватории.

Марис Янсонс удостоен множества международных премий, орденов, званий и других почетных наград. Народный артист России, Почетный член Королевской Академии музыки в Лондоне, почетный член Общества друзей музыки в Вене, рыцарь Ордена Нидерландского льва. В 2013 году Марис Янсонс был отмечен почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Все очень надеялись, что нынешним летом Марис Янсонс вернется на Зальцбургский фестиваль. В августе было запланировано четыре представления "Бориса Годунова" Мусоргского под его дирижерской палочкой. В финале тогдашнего нашего разговора Марис Янсонс признался: "Моя стихия - это, конечно, оперный театр. Опера - для меня очень болезненная тема, потому что я вырос за кулисами оперного театра, в оркестровой яме. Я обожаю оперу и считаю, что ничего лучше оперы нет в мире. Если, конечно, удаётся собрать в одну команду замечательных певцов, оркестр, хор и непременно хорошего режиссера-единомышленника. Сегодня вопрос режиссера в опере особенно актуален, ибо то, что происходит иногда на сцене, доставляет огорчение… Если бы мне хватило силы воли, которой у меня нет, я отказался бы от руководства оркестрами и ушел бы в оперный театр - студенческий театр, и начал бы работать с молодежью. Но, откровенно говоря это неосуществимая мечта, потому что, имея такие роскошные оркестры и такую интересную творческую жизнь, очень сложно от всего этого отказаться".