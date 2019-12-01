Немаркированные духи и шины пока не запретят

"С 1 декабря мы переходим к запуску обязательной маркировки по широкому ряду товаров. Но это не означает, что мы одномоментно запретим оборот всей непромаркированной на 1 декабря продукции. Совместно с участниками рынка и заинтересованными ведомствами мы разработали сроки поэтапного вступления в силу требований об обязательной маркировке этих товаров. Сроки учитывают готовность отраслей, а также особенности товарооборота и сложившиеся бизнес-процессы", - подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

C 1 декабря стала обязательной маркировка духов и туалетной воды, шин, фотокамер и постельного белья. Кроме того, маркировка распространяется на некоторые виды одежды, в том числе рабочую, изготовленную из натуральной или композиционной кожи, пальто, плащи, куртки, ветровки и блузки. В ЦРПТ сообщили, что пилотные проекты по цифровой маркировке этих групп товаров успешно завершились в конце ноября.

По словам руководителя рабочей группы по маркировке и прослеживаемости товаров Ассоциации компаний розничной торговли Анны Орловой, переход на маркировку по четырем группам, которые определены с 1 декабря, будет плавным.

"Вначале все должны пройти регистрацию в системе, затем начать маркировку продукции - как остатков, так и вновь произведенной продукции, а запрет оборота немаркированной продукции наступит гораздо позднее. Решение об адаптационном периоде обсуждалось во время пилотных проектов и согласовывалось с участниками эксперимента, регулятором и отраслевыми ассоциациями. Это позволит снизить нагрузку на участников и спокойно войти в обязательный период", - отметила Орлова.