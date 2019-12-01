Посольство РФ в Великобритании ответило на заявление главы МИД королевства

На официальном сайте посольства РФ в Великобритании появился комментарий его пресс-секретаря по поводу недавней публикации главы МИД этой страны Доминика Рааба в Sunday Telegraph о "противостоянии Путину". В частности, по мнению шефа британской дипломатии, Лондон не смог бы вести это противостояние, находись в кресле премьера лейборист Джереми Корбин.

В димписсии отметили, что подобные статьи являются манипуляциями, которые явно не льют воду на мельницу российско-британских отношений.

В посольстве РФ подчеркнули, что не готовы обсуждать политическую ситуацию в Великобритании, тем более накануне выборов. В то же время министерство иностранных дел королевства в лице его руководителя, напротив, не стесняется манипулировать общественным мнением британцев в политических целях. Как известно, через несколько дней в Лондоне пройдет саммит НАТО, а затем подоспеют внеочередные парламентские выборы, так что тема "российской угрозы" снова пришлась как нельзя кстати.

При этом в российской дипмиссии выразили недоумение, что британское руководство не стремится к сотрудничеству с Россией, в том числе в вопросах безопасности, что особенно актуально на фоне недавнего теракта на Лондонском мосту.