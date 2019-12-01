При аварии туристического автобуса в Тунисе погибли 22 человека

О страшной аварии в Тунисе сообщили местные СМИ и министерство внутренних дел североафриканского государства, популярного у путешественников. На севере страны перевернулся туристический автобус. К сожалению, авария повлекла за собой большое число жертв.

Как передает РИА Новости со ссылкой на МВД, погибшими признаны уже 22 человека, в списке раненых - 21 пассажир. Не уточняется, выжил ли водитель автобуса, слетевшего с трассы в кювет. Причины ДТП не установлены.

Известно, что туристы направлялись из столицы то ли на экскурсию, то ли с экскурсии одной из местных фирм. Других подробней пока нет.