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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лучший город Земли

Москва получила премию World Travel Awards - туристический "Оскар"
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8029)
Российская столица - лучший город мира. Она получила престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards, которую называют туристическим "Оскаром".

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Ее вручают более чем в 80 номинациях: лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности. Победителей определяют голосованием, в котором принимают участие и путешественники, и профессионалы туротрасли. В минувшие выходные объявили: Москва победила в номинации "Лучшее туристское направление". Сразу после церемонии награждения, которая прошла в Омане, мэр Москвы Сергей Собянин написал в Instagram: "Москва действительно лучший город Земли". В 2020 году финал премии пройдет в Москве.

Фото: Константин Завражин/РГ
Сергей Собянин: Наземное метро - новый общественный транспорт Московского региона

Интерес туристов к российской столице растет. У гостей из разных стран не осталось стереотипов о Москве, как о каком-то далеком городе, где на улице можно встретить медведя, где от лютого холода зимой спасает только ушанка. Теперь Москва - модное туристическое направление. Город, которым гордятся его жители. Здесь всегда рады гостям. В этом году столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники, и, судя по прошлому году, в Москву может приехать еще не меньше 5 миллионов туристов.

"Обязательно вернусь! Красивая, уютная, роскошные парки, много ярких фестивалей, театры, ухоженные дворы. Чистота на улицах, метро, объемные торговые центры!" - описывает Москву в соцсетях один из туристов. Иностранцы отмечают красоту, удобство столицы и безопасность. А москвичи, которые тоже много путешествуют, пишут: "Помню, когда-то красивые фотографии могли получиться только в пределах кремлевской стены. Удивительно, как изменился город. Даже в Германии грязнее". Другие жители столицы оставляют на своих страницах памятки для иностранцев, которым все в диковинку. Но нужно постараться, чтобы заблудиться в городе. Указатели, названия станций метро, остановок, меню в кафе - все переведено на английский. В музеях и галереях появились аудиогиды еще и на китайском языке. Wi-Fi работает в центре города и на всем общественном транспорте бесплатно. Городской транспорт тоже не раз заслуживал награды как самый современный и доступный в мире. По городу можно передвигаться и на обычном метро, и на наземном - МЦК или МЦД, автобусе, троллейбусе, трамвае, электробусе... Везде удобная и дешевая система оплаты - одной картой "Тройка". Выбирают чаще всего, конечно, метро, сравнивая его с музеем. Толпы туристов щелкают фотоаппаратами на "Комсомольской", "Киевской", "Маяковской", "Новослободской", "Площади Революции". Задерживаются и на новых станциях в конце линий, их дизайн вызывает неподдельный восторг.

В этом году столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники

Путешественники едут из Китая, Германии, Франции, Италии, Израиля, чтобы побывать на Красной площади, в Кремле, Историческом музее, Третьяковке. Обязательно в этой программе балет в Большом театре. Удивляют гостей фестивали, которые круглый год идут во всех районах Москвы - "Золотая осень", "Времена и эпохи", "Цветочный джем", "Московская весна A Cappella". К предстоящему новогоднему фестивалю "Путешествие в Рождество" все гостиницы уже забронированы. "За последние годы Москва стала тревел-ориентированной. В городе появились парки, развлечения, прогулочные зоны", - говорит помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Цыганов. По его словам, к 2021 году, когда будут введены электронные визы, турпоток увеличится еще на четверть.

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Москва действительно #лучшийгородземли! Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии - World Travel Awards. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили "туристический Оскар" в главной номинации - "Лучшее туристское направление. Город". ⠀ В этом году столицу уже посетили 19,5 млн туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 млн экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей.

Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin)

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