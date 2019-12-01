Роспотребнадзор разоблачил "Доширак" с морепродуктами

Москвич, купивший лапшу "Доширак", увидел странную надпись на упаковке. Он сумел дойти до Роспотребнадзора и заставил производителя написать на этикетке правду.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора, обращение от потребителя поступило в территориальный отдел Восточного административного округа. Москвич приобрел лапшу со вкусом морепродуктов и увидел на упаковке указание, будто бы продукт содержит суточную норму йода для взрослого человека. "Доширак" ссылался на "исследования Роспотребнадзора".

Тем не менее, производитель не подтвердил документально, откуда взялись данные исследования. В итоге столичное управление Роспотребнадзора обратилось в суд в защиту прав потребителей. Информацию на упаковке в итоге признали недостоверной. Суд обязал ответчиков убрать эту надпись. Специалисты Роспотребнадзора проверили: решение исполнено.