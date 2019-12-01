В Ярославле после взрыва газа эвакуировали жильцов многоэтажки

Из квартир дома по улице Панина, 41 в Ярославле вывели 350 человек в связи с хлопком газа вечером 30 ноября.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Ярославской области, взрыв произошел в 22:30 в квартире 23, расположенной на третьем этаже во втором подъезде многоэтажки. В ликвидации происшествия участвовало 17 спасателей и семь единиц техники.

По данным ТАСС, пострадал 18-летний парень - его госпитализировали с ожогами второй степени. Остальные 350 жильцов были эвакуированы в пункт временного размещения в школе № 55. Рано утром большинство из них вернулось в свои квартиры.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям заселиться обратно смогли жильцы всех подъездов (с первого по восьмой), кроме второго. На момент взрыва там находилось 33 человека: 27 нашли приют у родственников, шесть размещены в гостинице, пояснил собеседник агентства в МЧС.

По его словам, в воскресенье комиссия, созданная при администрации города, начнет оценивать повреждения конструкций дома и возможность их восстановления. Частично разрушена квартира, где произошел взрыв. Сейчас дом отключен от коммуникаций.