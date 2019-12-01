Четверых пострадавших в ДТП в Забайкалье эвакуируют в Читу

Четверых пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Сретенском районе готовят к транспортировке бортом санавиации в Читу. Как сообщили в министерстве здравоохранения края, их состояние тяжелое. Вопрос о пятом пациенте решается.

Как сообщили "РГ", их состояние оценивается медиками как тяжелое (сочетанная травма, массивная кровопотеря). Однако бригаде специалистов регионального минздрава, работающим на месте катастрофы, и врачам "Скорой помощи" общими усилиями удалось стабилизировать их состояние настолько, что перелет до Читы стал возможен. В эти минуты медики проводят предтранспортную подготовку больных.

В Краевой больнице, куда будут доставлены пострадавшие, готовят операционные, вызваны на работу профильные специалисты. Вопрос о пятом пациенте решается, его состояние остается нестабильным.

Напомним, 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края рейсовый автобус упал с моста через реку Куэнга. По данным департамента ГО и ПБ Забайкальского края, 19 человек погибли, 21 получил различные травмы. В главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает горячая линия по оказанию информационной и психологической поддержки в связи с аварией. Связаться со специалистами можно по телефону 8(3022) 35-61-61.