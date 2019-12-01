Глава Забайкалья выехал на место аварии с пассажирским автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал в Сретенский район, где произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба правительства региона.

1 декабря пассажирский автобус "слетел" с моста через реку Куэнга. Уже известно о 19 погибших.

По данным министерства здравоохранения Забайкальского края, на данную минуту помощь оказывается 10 пострадавшим. На место происшествия вылетело два вертолета санавиации с бригадами медиков.

Работает оперативный штаб, который возглавляет глава муниципалитете Алексей Закурдаев.

Специалисты МЧС оказывают информационную и психологическую поддержку близким пострадавших в ДТП в Сретенском районе по телефону горячей линии 8(3022) 35-61-61.