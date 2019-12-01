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01.12.2019 14:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС открыло телефон "Горячей линии" после трагедии в Забайкалье

Текст: Ирина Штерман

Главк МЧС открыл "Горячую линию" для оказания психологической помощи забайкальцам по случаю аварии в Сретенском районе Забайкалья. Звонки принимают психологи МЧС России по номеру 8 (3022) 35-61-61.

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Также на месте происшествия работают психологи, пожарно-спасательные и другие службы экстренного реагирования.

Пострадавшие пассажиры доставлены в  райбольницы Нерчинска и Сретенска. Всего в ликвидации последствий крупного ДТП задействованы более 70 человек и 23 единицы техники, в том числе два вертолёта территориального центра медицины катастроф.

Напомним, в Сретенском районе края туристический автобус с 43 пассажирами упал с моста. В результате погибли 19 человек, еще 21 пострадали. Губернатор Забайкалья Александр Осипов, руководитель краевого Минздрава совместно с главой регионального центра медицины катастроф вылетели на место аварии в Сретенский район

Происшествия ЧП ДТП ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся туристический автобус
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