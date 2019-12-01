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01.12.2019 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Объявлен сбор средств для пострадавших в трагедии в Забайкалье

Текст: Татьяна Дмитракова

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с региональным Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявляет сбор финансовых средств для оказания материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП в Сретенском районе, сообщает правительство края.

Обнародованы списки пострадавших в ДТП в Забайкалье

Желающие оказать финансовую помощь могут перечислить средства на счет Фонда с пометкой "Помощь пострадавшим в ДТП".

- При расходовании средств, которые поступят на счет, гарантирована полная прозрачность. Распределение будет вестись с учетом мнений специалистов отделов социальной защиты населения, которые работают на месте аварии. Отчет будет размещен на сайте министерства, - проинформировала министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова.

Напомним, 1 декабря в Сретенском районе пассажирский автобус упал с моста через реку Куэнга. По данным департамента ГО и ПБ Забайкальского края, 19 человек погибли, 21 получил различные травмы. На место происшествия вылетело два вертолета санавиации с бригадами медицинских специалистов. Пострадавшие госпитализированы в три районные больницы.

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