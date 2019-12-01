Обнародованы списки пострадавших в ДТП в Забайкалье

Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф обнародовал списки пострадавших в ДТП в Сретенском районе, доставленных в медицинские учреждения края.
Напомним, сегодня, 1 декабря пассажирский автобус упал с моста через реку Куэнга. По данным департамента ГО и ПБ Забайкальского края, 19 человек погибли, 21 получил различные травмы.
1. Григорьев Е. - направлен в ГАУЗ "Шилкинская ЦРБ".
2. Чернявский А. - направлен в ГУЗ "Нерчинская ЦРБ".
3. Вдовина П. - направлена в ГУЗ "Нерчинская ЦРБ".
4. Достовалов А. - направлен в ГУЗ "Нерчинская ЦРБ".
5. Евгеева Е. - направлена в ГУЗ "Нерчинская ЦРБ".
6. Баранова И. - направлена в Районную больницу г. Сретенск.
7. Баранова К. А. - направлена в Районную больницу г. Сретенск.
8. Подкопалова Н. - направлена в Районную больницу г. Сретенск.
9. Панов М. - направлен в ГАУЗ "Шилкинская ЦРБ".
11. Хозяева С. - направлена в ГАУЗ "Шилкинская ЦРБ".
12. Баранова С. - направлена в ГАУЗ "Шилкинская ЦРБ".
13. Туранов А. - направлен в ГАУЗ "Шилкинская ЦРБ".
14. Ведерников Ю. - направлен в ГАУЗ "Шилкинская ЦРБ".
15. Салтанова Д. - направлена в ГАУЗ "Шилкинская ЦРБ".
Списки пострадавших уточняются.