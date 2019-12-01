В Забайкалье опрокинулся туристический автобус с пассажирами

Семь человек получили тяжелые травмы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Туристический автобус, в котором находились 43 пассажира и водитель, шел из Сретенска в Читу. В 60 километрах от краевого центра автобус слетел с трассы и опрокинулся в реку Куэнга, перевернувшись на крышу.

"На месте работает пять бригад скорой помощи", - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Из Читы на место ЧП вылетела бригада территориального центра медицины катастроф и замглавы краевого минздрава Юлия Зверочкина.