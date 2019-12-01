В Забайкалье открыли горячую линию в связи с ДТП на Куэнге

В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю заработала горячая линия по оказанию информационной и психологической поддержки в связи с аварией в Сретенском районе. Связаться со специалистами можно по телефону 8(3022) 35-61-61.

Специалисты МЧС оказывают информационную и психологическую поддержку близким пострадавших в ДТП в Сретенском районе по телефону горячей линии. Кроме того, они оказывают психологическую помощь непосредственно на месте происшествия. На место происшествия ранее вылетело два вертолёта санавиации с бригадами медицинских специалистов.

Работает оперативная группа, которую возглавил глава муниципалитета Алексей Закурдаев. В район выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев, а также руководители краевого министерства здравоохранения.