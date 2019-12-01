Трагедия случилась на 60-м километре автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи примерно в три часа дня. Большой автобус, принадлежащий частному предпринимателю, шел из Сретенска в Читу.

"Киа Гранд Берд" бодро въехал на мост через Куэнгу, и вдруг его резко повело вправо. Махина пробила ограждение и опрокинулась, упав с 10-метровой высоты на лед. Вес автобуса, лежащего вверх колесами, он выдержал.

По рассказам местных жителей, перед поворотом на мост есть спуск, небольшой, но коварный. Там нередки дорожно-транспортные происшествия, в том числе и со смертельным исходом.

Первыми к мосту прибыли местные пожарно-спасательные подразделения. Следом за спасателями - шесть машин "скорой помощи" из Нерчинска и Сретенска, а также бригады врачей ближайших ЦРБ.

Из Читы на место ЧП вылетели два вертолета с опытными специалистами территориального центра медицины катастроф. В составе бригад были хирурги, анестезиологи, травматологи.

"19 пострадавших с места аварии отправлены в Нерчинскую, Шилкинскую и Сретенскую центральные районные больницы. Четверо находятся в тяжелом состоянии, бригады центра медицины катастроф собираются перевезти их в Читу. Одна женщина прооперирована. У остальных состояние средней тяжести. Десяти пострадавшим помощь оказана на месте", - рассказали пресс-службе регионального минздрава.

По предварительным данным, за рулем автобуса был его хозяин - 47-летний Сергей Кубасов. Как стало известно корреспонденту "Российской газеты", индивидуальным предпринимателем он стал еще в 2012 году, занимался автотранспортными перевозками. В последний рейс Сретенск - Чита погибший водитель отправился по лицензии от ИП Стрельникова. Перед поездкой, как обычно, прошел медосмотр. По предварительной информации ГИБДД, опытного водителя с 20-летним стажем подвело колесо.

"Из-за разрыва переднего колеса водитель совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куэнга", - уточнили в ГИБДД.

Спасательная операция у моста через Куэнгу продолжалась три с половиной часа. Требовалось как можно быстрее достать людей, заблокированных в автобусе, поскольку в воскресенье в районе ЧП стоял мороз 20 градусов, а с ветром и влажностью - все 28.

Некоторых пострадавших доставили в больницы на своих автомобилях обычные жители Сретенска - они откликнулись на призыв о помощи, несмотря то что место ЧП находится в 60 километрах.

Кран, который одолжило Пограничное управление ФСБ по региону, прибыл к мосту спустя час после трагедии. Тяжелая техника подобралась к автобусу с трудом, и спасатели опасались, что он может проломить лед и уйти под воду. Но в итоге автобус ему удалось перевернуть и поставить на колеса.

Почему мостовое ограждение не выдержало автобус? По мнению опытного дальневосточного мостостроителя хабаровчанина Михаила Бабко, современные конструкции, установленные по всем требованиям дорожной безопасности, точно бы не позволили слететь с моста даже тяжелой технике. А были ли отбойники на мосту? Судя по фотографиям с места ДТП, их роль выполняла простая арматура...

"Наши сотрудники выехали на место аварии для выяснения обстоятельств случившегося. Проверка будет", - пообещали в Ространснадзоре.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек"). Свою проверку начала прокуратура.

Некоторых пострадавших в больницы отвезли жители Сретенска - они откликнулись на призыв о помощи, несмотря то что ЧП произошло в 60 километрах

Как стало известно "РГ", правительство Забайкальского края окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в аварии.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в ДТП в Забайкалье. Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.

В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю открыли телефон "горячей линии" для оказания поддержки и экстренной психологической помощи родственникам пострадавших в аварии пассажирского автобуса: 8 (3022) 35-61-61.

Ространснадзор проверит перевозчика

Как уточнили в Ространснадзоре, на место аварии вылетели руководитель службы Виктор Басаргин, и.о. начальника управления Госавтодорнадзора Алексей Сергеев. На месте происшествия также находится руководство территориального отдела Госавтодорнадзора по Забайкальскому краю. Состояние 18 пострадавших в крупном ДТП в Забайкальском крае оценивается как средней тяжести, одного человека - как тяжелое. В настоящий момент пациентам проводятся необходимые обследования. Об этом сообщает Минздрав России. По имеющимся в настоящее время данным, говорится в сообщении ведомства, эвакуированы в районную больницу города Шилка - 8 человек, в Нерченскую ЦРБ - 8 человек, в Сретенскую ЦРБ - 3 человека. Амбулаторно помощь оказана 10 пострадавшим. На месте ЧС работали 6 бригад "скорой помощи". Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется. Ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций. Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в Забайкальском крае находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Подготовили Евгений Гайва, Ольга Игнатова