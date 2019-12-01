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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вертолеты доставили в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом

Вертолеты санавиации доставили в Читу шесть человек, пострадавших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья. Их перевели из Нерчинской ЦРБ для дальнейшего лечения, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Врачи оценивают состояние эвакуированных пассажиров как тяжелой и средней степени тяжести.  По данным ведомства, вопрос о переводе еще двоих госпитализированных пока не решен. На данный момент они остаются нетранспортабельными. Решение будет принято завтра.

Напомним, авария с рейсовым автобусом произошла днем 1 декабря в 60 километрах от города Сретенск. По предварительным данным, во время пересечения моста через реку Кэнга у автобуса лопнула шина, водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство вылетело с моста на замерзшую реку. В ходе падения автобус перевернулся и упал на крышу. Погибли 19 человек, более 20 пострадали. Несколько пассажиров сумели самостоятельно покинуть место аварии.

По данным краевой администрации, были госпитализированы 19 человек. Семь пассажиров увезли в Шилкинскую ЦРБ, восемь - в центральную райбольницу Нерчинска, еще четверых - в Сретенск. Глава Забайкалья Александр Осипов посетил Нерченскую и Шилкинскую больницы, где пообщался с пациентами и врачами. Врачи районных больниц также провели консультацию по видеосвязи с врачами Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера края Андрея Гурулева, в Сретенской ЦРБ продолжается процедура опознания тел.  На данный момент родственниками опознаны 16 человек из 19 погибших.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП ДТП ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся автобус
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