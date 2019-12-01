Военные моряки ТОФ спасли рыбаков в Японском море

Сообщение о том, что в Японском море терпит бедствие лодка с двумя рыбаками на борту, оперативной службе Тихоокеанского флота передал региональный морской спасательно-координационный центр во Владивостоке. Рыбаки связались со спасателями, используя маломощную радиостанцию.

"Командованием флота решило экстренно перенаправить в район источника сигнала SOS морской спасательный буксир МБ-92, который совершал переход из залива Анива во Владивосток. Также в готовности находился самолет морской авиации флота", - сообщил начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Пластиковую лодку с навесным мотором буксир обнаружил в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбаки благополучно поднялись на борт СБ-92, им оказана первая медицинская помощь.

Судно со спасенными следует во Владивосток.