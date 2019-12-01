Новости

Анна Семенович раскрыла секрет своих пышных форм 08:19
Число погибших в перестрелке в Мексике достигло 14 07:37
Военные моряки ТОФ спасли рыбаков в Японском море 07:11
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ 06:37
Девять человек стали жертвами авиакатастрофы в США 06:07
У озера Хасан нашли останки двух пропавших без вести красноармейцев 05:25
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана на тему бурения на Кипре 05:17
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах 04:38
Останки пропавшей пожилой женщины найдены в Ленинградской области 03:54
Пять боевиков наркокартеля ликвидированы в Мексике 03:45
Ди Каприо ответил на обвинения в спонсировании поджогов Амазонии 02:52
Японский магазин призвал сотрудниц предупреждать о "критических днях" 02:30
Взрыв на границе Сирии с Турцией унес жизни турецких военных 01:49
Пожар возник в храме в подмосковной Балашихе 01:42
Греческие митрополиты призвали собрать всеправославный собор из-за ПЦУ 00:38
Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ 00:31
Депутата исключили из "Единой России" за вождение в пьяном виде 00:19
В Гааге задержали подозреваемого по делу о нападении с ножом 30.11.2019
От "семейных" до "надежных": россияне назвали лучшие автомобили 30.11.2019
На Кубани четыре человека погибли в ДТП с грузовиком 30.11.2019
СМИ назвали заказчика теракта в Лондоне 30.11.2019
Эмир Кустурица станет ближе к туристам в Республике Сербской 30.11.2019
Стало известно расписание матчей сборной России на Евро-2020 30.11.2019
В Минздраве пройдет встреча с протестующими против сокращений врачей 30.11.2019
В Коми потушили горевшую несколько дней шахту, двое признаны погибшими 30.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах по новым школьным стандартам
Как и чему теперь будут учить в школах по новым школьным стандартам
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
01.12.2019 07:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Военные моряки ТОФ спасли рыбаков в Японском море

Текст: Александр Филимоненко

Сообщение о том, что в Японском море терпит бедствие лодка с двумя рыбаками на борту, оперативной службе Тихоокеанского флота передал региональный морской спасательно-координационный центр во Владивостоке. Рыбаки связались со спасателями, используя маломощную радиостанцию.

Фото: iStock
В Ленобласти банда тюленей испортила жизнь рыбакам

"Командованием флота решило экстренно перенаправить в район источника сигнала SOS морской спасательный буксир МБ-92, который совершал переход из залива Анива во Владивосток. Также в готовности находился самолет морской авиации флота", - сообщил начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Пластиковую лодку с навесным мотором буксир обнаружил в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбаки благополучно поднялись на борт СБ-92, им оказана первая медицинская помощь.

Судно со спасенными следует во Владивосток.

Происшествия ЧП Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму высмеяли копирование армией Украины воинских званий НАТО
Построен четвертый самолет МС-21-300 для летных испытаний
В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России
Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе
Матч между ФК "Сочи" и ФК "Оренбург" перенесли из-за вируса