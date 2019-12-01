Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Забайкалье

Следственные органы Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю возбудили возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса.

Напомним, 1 декабря 2019 года в Сретенском районе близ станции Куэнга пассажирский автобус упал с моста. По последним данным, в аварии 19 человек погибли, 21 получил различные травмы.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).