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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По-прежнему на месте

Эксперт, нашедший алкоголь в крови мальчика, продолжает работать
Текст: Андрей Андреев ("Российская газета", Киров)
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8029)
Подозреваемый в халатности кировский судмедэксперт Сергей Насонов, установивший наличие алкоголя в крови погибшего шестилетнего ребенка, продолжает работать. Хотя СК РФ и заявил, что будет ходатайствовать об его отстранении от должности, пока такое требование в региональный минздрав не поступало.
Фото: iStock
В Подмосковье вынесен приговор судмедэксперту по делу о резонансном ДТП

Напомним, в июле в селе Буйское Уржумского района Кировской области шестилетний ребенок погиб при столкновении с автомобилем, которым управлял находившийся в отпуске майор полиции. Экспертиза установила, что водитель в момент ДТП был трезв и, по предварительным данным, ехал с разрешенной скоростью. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В ходе его расследования следователи возбудили еще одно, уже по части 1 статьи 293, поскольку усмотрели признаки халатности в работе судмедэксперта Насонова, обнаружившего в крови ребенка этанол. Результаты экспертизы возмутили родителей ребенка: они считают, что таким образом судмедэксперт пытается помочь полицейскому уйти от ответственности.

Следствие полагает, что при вскрытии трупа медэксперт взял не все необходимые биоматериалы для определения наличия и количественного содержания этанола, а ограничился только забором крови. К тому же вскрытие было произведено через два дня после происшествия, а образцы крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию хранились не в холодильнике, что могло послужить причиной их порчи и образования в них этанола.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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