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01.12.2019 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области нашли вмерзшее в лед тело младенца

Текст: Ольга Дмитренко

Следователи Новоузенского межрайонного следственного отдела СК СУ РФ по Саратовкому региону проводят проверку после обнаружения трупа маленького ребенка в городе Красный Кут. Об этом СУ СК сообщило на своем официальном сайте.

В Екатеринбурге нашли тело мальчика

Известно, что днем 30 ноября возле дома № 4 по Заречному переулку в реке Еруслан местные дети нашли тело младенца, вмерзшего в поверхность водоема. Мужчина, которого позвали ребята, вырубил изо льда труп новорожденной девочки.

Медэксперты сделали вывод, что тело находилось во льду примерно месяц. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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