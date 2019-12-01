В Саратовской области нашли вмерзшее в лед тело младенца

Следователи Новоузенского межрайонного следственного отдела СК СУ РФ по Саратовкому региону проводят проверку после обнаружения трупа маленького ребенка в городе Красный Кут. Об этом СУ СК сообщило на своем официальном сайте.

Известно, что днем 30 ноября возле дома № 4 по Заречному переулку в реке Еруслан местные дети нашли тело младенца, вмерзшего в поверхность водоема. Мужчина, которого позвали ребята, вырубил изо льда труп новорожденной девочки.

Медэксперты сделали вывод, что тело находилось во льду примерно месяц. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.