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01.12.2019 08:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Черкесске задержан подозреваемый в стрельбе по посетителям в кафе

Текст: Николай Грищенко

В Черкесске сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который устроил перестрелку в одном из кафе города. Хулиганом оказался 24-летний житель села Чапаевское.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Красноярском крае

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД республики, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября. В результате бытового конфликта, который перерос в стрельбу из травматического пистолета, 19-летний житель Черкесска получил ранения в ногу и руку. Молодой человек был госпитализирован.

"Задержанный дал признательные показания. У него изъято предполагаемое орудие преступление - травматический пистолет, который направлен на баллистическое исследование", - сообщили в ведомстве.

По факту ЧП принимается процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Черкесск
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