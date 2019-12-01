В Черкесске задержан подозреваемый в стрельбе по посетителям в кафе

В Черкесске сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который устроил перестрелку в одном из кафе города. Хулиганом оказался 24-летний житель села Чапаевское.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД республики, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября. В результате бытового конфликта, который перерос в стрельбу из травматического пистолета, 19-летний житель Черкесска получил ранения в ногу и руку. Молодой человек был госпитализирован.

"Задержанный дал признательные показания. У него изъято предполагаемое орудие преступление - травматический пистолет, который направлен на баллистическое исследование", - сообщили в ведомстве.

По факту ЧП принимается процессуальное решение.