В Карелии три человека погибли в ДТП на трассе "Сортавала"

В Пряжинском районе Карелии на 371-ом километре федеральной автодороги "Сортавала" 1 декабря лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, от полученных травм три человека скончались.

По предварительным данным, еще один участник ДТП пострадал, но остался в живых.

По информации ГУ МЧС по Республике Карелия, к ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения Питкярантского и Пряжинского районов. На месте трагедии работали 16 сотрудников МЧС и семь единиц техники.