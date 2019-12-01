В Петербурге загорелся автобус с 50 пассажирами

Рейсовый автобус в Приморском районе Петербурга загорелся на шоссе в районе поселка Ольгино. В момент пожара в салоне находились 50 человек, сообщает РИА Новости.

Автобус следовал из Северной столицы в Зеленогорск и загорелся на Приморском шоссе, в районе поселка Ольгино. По данным управления ГИБДД по Санкт-Петербургу, в автобусе находились 50 пассажиров. Водитель увидел дым в моторном отсеке, остановил автобус на обочине и эвакуировал людей. При этом никто не пострадал.

Видеозапись была сделана проезжавшим мимо водителем. На ней видно, что автобус полностью охвачен огнем, над ним поднимается густой столб черного дыма, заметный издалека. Неподалеку стоят люди - по всей видимости, эвакуированные пассажиры. Движение по Приморскому шоссе не перекрывалось.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар в автобусе марки "Dragon" ликвидировали две единицы техники и восемь пожарных. Огонь уничтожил все сгораемые части транспортного средства. Причины пожара выясняются.