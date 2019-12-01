В Волгоградской области найден один из самых редких грибов России

В Волгоградской области обнаружен один из самых редких и уникальных грибов в России - звездовик сводчатый Geastrum fornicatum. "Земляная звездочка" выросла в природном парке "Цимлянские пески" на учетном маршруте "Сосновый бор".

Внешний вид гриба сильно отличается от классического со шляпкой на ножке. Вместо нее Geastrum fornicatum венчает круглый шарик. В период созревания плодовое тело снаружи покрыто оболочкой, которая со временем раскрывается в виде звезды.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, для идентификации гриба экологам пришлось обратиться за помощью к ученым Волгоградского социально-педагогического университета. Именно они установили "личность" гриба.

Звездовик сводчатый Geastrum fornicatum занесен в Красные книги Волгоградской области и России. На территории региона был отмечен на территории Волго-Ахтубинской поймы и в Чапурниковской балке в Волгограде. Некоторые виды звездовиков съедобны в молодом возрасте, но экологи-натуралисты не рекомендуют этого делать.