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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За два миллиона

На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8029)
В Екатеринбурге за взятку задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко. В воскресенье Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения высокопоставленному следователю, отправив его на два месяца под домашний арест.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такую меру пресечения попросил избрать адвокат Бусылко, и суд это ходатайство удовлетворил.

Пока подробностей дела мало. Нет единства даже относительно точной суммы, с которой попался Михаил Бусылко. Информагентства называют 18 миллионов рублей. Но по данным корреспондента "РГ", речь идет о взятке в 2 миллиона. По крайней мере именно о такой сумме взятки сразу после задержания Бусылко разработчики операции доложили руководству регионального надзорного ведомства в УРФО.

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Известно, что Михаила Бусылко брали с поличным в момент передачи денег от юриста адвокатской палаты Владимирской области. Называют и имя адвоката - Владислав Вострецов. Ранее он возглавлял следственный отдел в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Потом уволился, сдал экзамены на получение адвокатского статуса во Владимирской области и продолжил работать на Урале, но уже адвокатом.

Задержание и всю разработку проводили сотрудники регионального УФСБ и 4-го управления СК по расследованию особо важных дел в УРФО. Люди, знакомые с ситуацией среди силовиков Свердловской области, рассказали, что, возможно, это не первая взятка следователя, но ранее он был уверен в себе. Задержание Бусылко стало возможным после того, как недавно в регионе сменился начальник УФСБ. Новый контрразведчик приехал в Екатеринбург из Тулы, оказался человеком новым, с энтузиазмом принявшимся за работу.

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- Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки"), адвокату - по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в день задержания.

Сначала информагентства сообщали, что незаконное вознаграждение предназначалось за прекращение расследуемого уголовного дела по ст.159 УК РФ "Мошенничество". Но как сообщили корреспонденту "РГ" в силовых структурах области, это не так. Взятку Михаил Бусылко согласился получить как раз за содействие в возбуждении дела по ст. 159 УК РФ. То есть следователь согласился поучаствовать в коммерческих разборках двух конкурирующих структур, где одна сторона пыталась победить другую, подключив силовиков.

Михаил Бусылко мог получить взятку от адвоката одной из конкурирующих друг с другом фирм

По нашим данным, ранее было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении неназванной структуры. А взятку адвокат передавал как раз для того, чтобы это постановление отменить и чтобы дело по мошенничеству все-таки было возбуждено и расследовано.

Накануне Светлана Петренко уточнила, что уголовное дело расследует центральный аппарат СКР. И как сообщил информагентству ТАСС адвокат Юрий Еланцев, его подзащитный, подозреваемый в посредничестве во взятке юрист Владимирской палаты адвокатов Владислав Вострецов, уже признал вину и активно сотрудничает со следствием.

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