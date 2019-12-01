В Уфе задержали отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика

По одной из версий, ребенка лишили жизни родители-сектанты.

Шокирующая своей жестокостью история произошла в Екатеринбурге: на окраине нашли тело девятилетнего мальчика. Источники в следственных и правоохранительных органах рассказали «РГ», что причиной гибели ребенка стала асфиксия. Во рту у ребенка был кляп, на теле - следы от плети. Стало понятно, что ребенка перед смертью избивали.

Убийство произошло 5 ноября, однако известно о нем стало лишь недавно: в полицию на телефон доверия позвонил неизвестный и сообщил место, где находится тело - на окраине города, в парке около озера. Возможно, анонимом была тетя мальчика: по данным ряда СМИ, женщина заволновалась, когда ее сестра приехала к ней в Белоруссию одна, без сына.

В квартире, где ребенок жил вместе с родителями, обнаружили плеть и религиозную литературу - появилась версия, что мать и отец мальчика состояли в секте. Впрочем, по другой версии, ребенка истязали в семье не по религиозным причинам, а в воспитательных целях.

Мать, уроженку Белоруссии, задержали на малой родине практически сразу. Она рассказала, что в тот день ребенка избивал отец. Когда стало понятно, что мальчик скончался, женщина помогла спрятать его труп. Так это или нет, предстоит разобраться следствию. Второго родителя поймали несколько дней спустя в Уфе. По неподтвержденной информации, вместе с ним задержали еще нескольких участников секты.

Официально ситуацию не комментируют ни в региональном Следственном комитете, ни в УФСБ по Свердловской области.

- Информацию не подтверждаю, но и не опровергаю, - сказал «РГ» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Добавлю лишь, что всему свое время.

К расследованию убийства подключился аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области:

- Мы не оставим эту историю без внимания с нашей стороны, - сообщил свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. - Но для начала нужно дождаться завершения следственных действий. Когда следствие уже что-то установит, мы будем выяснять, знала ли комиссия по делам несовершеннолетних об этой семье, учился он в школе или нет - в общем, разбираться, как работала система профилактики. Постепенно в эту тему уже заходим, начинаем собирать информацию.