Ставки по вкладам обновили исторический минимум. На этом фоне у держателей депозитов может возникнуть соблазн перевести деньги в более рискованные финансовые инструменты и даже вложиться в финансовую пирамиду. Специалисты советуют гражданам быть очень внимательными и помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

По данным Банка России, во второй декаде ноября средняя максимальная ставка рублевых вкладов в 10 крупнейших банках по объему средств населения опустилась до 6,03% годовых. Это новый исторический минимум с начала расчета показателя в 2009 году. "В этой ситуации граждане ищут новые возможности для сохранения своих сбережений, обращая внимание на рискованные, по сравнению с банковскими депозитами, финансовые продукты", - отметил председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

На первый взгляд, альтернатива вкладам есть. Предложения различных финансовых продуктов от банков и микрофинансовых организаций (МФО) сыплются как из рога изобилия. Но квалификации инвесторов не всегда хватает, чтобы разобраться в деталях, а представители финансовых организаций о многих нюансах часто умалчивают.

Исследование КонфОП, которое проводилось в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения" с привлечением "тайных покупателей", показало, например, что МФО, активно продвигая свои инвестиционные продукты, не предупреждают о рисках подобных вложений. "При личном общении с менеджерами микрофинансовых организаций ситуация не поменялась: ни один из них не предупредил, что вложенные средства не подлежат государственному страхованию", - констатировал Дмитрий Янин.

В числе предложений КонфОП - введение запрета на использование слова "вклад" при продвижении инвестиционных продуктов и вложении средств в МФО, а также нормативное закрепление обязанности таких организаций информировать потребителей̆ о рисках инвестирования, отсутствии государственных гарантий, порядке выплаты дохода и особенностях налогообложения возможных доходов.

Многие вкладчики сейчас выходят на фондовый рынок. Каждый месяц биржа регистрирует свыше 150 тысяч новых клиентов-физлиц. Динамика опережает все прогнозы. "Это происходит не только в России. Подобное движение в последние годы наблюдается и в Европе, где также снижаются ставки по вкладам, - говорит начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков. - Само по себе это нормальное явление, но важно, чтобы человек принимал решение взвешенно и обладал полной информацией".

Банк России совместно с минфином, Госдумой и Советом Федерации разрабатывают законопроект о защите розничного неквалифицированного инвестора, сообщил Чирков. Он направлен на то, чтобы каждый инвестор четко понимал особенности заключаемой сделки и риски, которые с ней связаны.

Снижением ставок по депозитам стремятся воспользоваться и строители финансовых пирамид, которые практически полностью переместились в интернет. Количество финансовых пирамид в России резко выросло в этом году, сообщил помощник управляющего федерального общественного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Сергей Гирнис. По его словам, в 2013 году Банк России выявил 130 финансовых пирамид и незаконных финансовых структур, к 2018 году их было уже 168, а за девять месяцев 2019 года - 240. "Пирамиды очень разнообразны и нацелены на самую разную аудиторию", - отметил Гирнис.

Более 80% обращений граждан в федеральный общественный фонд касается потери сбережений в незаконных финансовых структурах, добавил он.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"