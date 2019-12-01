Самыми результативными среди подопечных испанского специалиста Амброса Мартина стали Юлия Манагарова (пять голов) и олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 Анна Сень, реализовавшая все четыре своих броска.
Высшее достижение китаянок на мировой арене - "бронза" на Олимпиаде-1984, но 35 лет назад в Лос-Анджелес из-за бойкота не приехали команды из стран тогдашнего социалистического лагеря, а именно они в то время задавали тон на международном уровне. Нельзя не отметить и высокое шестое место девушек из Поднебесной на домашних летних Играх-2008 в Пекине. С тех пор команда в целом выступает по нисходящей, показывая приличные результаты только на своем континентальном уровне.
- Самое главное - это то, что мы выиграли, и поэтому результатом доволен. А к сопернику относились серьезно на протяжении всего матча. Больше добавить нечего, - цитирует главного тренера нашей сборной Амброса Мартина пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). - Разве только скажу еще, что эта победа придаст уверенности нашей команде перед следующими матчами. Понимаем, что встреча с Аргентиной в понедельник будет отличаться от игры с Китаем. Вообще, важно, не против какого соперника играешь, а как это делаешь. Пока получается хорошо, мы такое увидели в стартовой встрече. Теперь нужно поддерживать данный настрой в следующих матчах. По ходу чемпионата мира могут быть и сложные моменты, так что мы должны быть готовы и к их преодолению.
Напомним, что 24 участника ЧМ-2019 на предварительном этапе разбиты на четыре шестерки, для продолжения борьбы в турнире за 1-12-е места нужно занимать в своем секстете не ниже третьего места. В других матчах первого тура группы "D" зафиксированы такие результаты: Япония - Аргентина - 24:20 в присутствии более чем девяти тысяч зрителей, Швеция - ДР Конго - 26:16.
Среди остальных игр выделим неожиданное поражение действующих чемпионок мира и Европы француженок от Южной Кореи - 27:29. Сенсация произошла в группе "В". Феерический матч выдала кореянка Рю Ынь Хи, забросившая в ворота "трехцветных" дюжину (!) мячей. Похоже, у француженок пока есть проблемы с адаптацией к приличной разнице в часовых поясах.
Вот и вчера во втором туре записной фаворит не смог одержать свою первую на этом чемпионате победу, сыграв вничью с Бразилией - 19:19.
Сегодняшний соперник сборной России Аргентина - второй по силе представитель южноамериканского женского гандбола. Два года назад на первенстве мира в Германии аргентинки проиграли все пять своих матчей предварительного этапа с общей разницей "минус 71", а на утешительной стадии смогли оказаться сильнее только Туниса, заняв в итоге предпоследнее, 23-е место. Так что для россиянок в понедельник утром по московскому времени проблем возникнуть не должно никаких.
Вратари: Виктория Калинина ("Кубань", Краснодар), Анна Седойкина ("Ростов-Дон").
Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе - "Ростов-Дон").
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон"), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"), Елена Михайличенко ("Лада", Тольятти).
Разыгрывающий: Ярослава Фролова ("Кубань").
Линейные: Анастасия Илларионова ("Звезда", Звенигород), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Яна Жилинскайте (ЦСКА).
Правый полусредний: Анна Вяхирева ("Ростов-Дон").
Правые крайние: Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада").
Примечание: по ходу чемпионата мира каждая команда может сделать не более трех замен, привлекая в состав игроков из расширенного заявочного списка двадцати восьми.
2 декабря, понедельник
"Матч ТВ"
8.55. Россия - Аргентина. Группа "D". Прямая трансляция.
"МАТЧ! Игра"
14.25. Китай - Швеция. Группа "D". Прямая трансляция.