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Рубрика: Спорт

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Женская сборная страны начала чемпионат мира в Японии с уверенной победы над командой Китая
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8029)
Наша женская сборная начала чемпионат мира в Японии с предсказуемой и более чем уверенной победы над командой Китая - 26:11. Причем сразу 13 гандболисток из состава россиянок отличились заброшенными мячами.
Мячи в ворота китаянок забросили 13 наших девушек, а чаще всего это делала Юлия Манагарова - пять голов. Фото: РИА Новости Мячи в ворота китаянок забросили 13 наших девушек, а чаще всего это делала Юлия Манагарова - пять голов. Фото: РИА Новости
Мячи в ворота китаянок забросили 13 наших девушек, а чаще всего это делала Юлия Манагарова - пять голов. Фото: РИА Новости

Самыми результативными среди подопечных испанского специалиста Амброса Мартина стали Юлия Манагарова (пять голов) и олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 Анна Сень, реализовавшая все четыре своих броска.

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Высшее достижение китаянок на мировой арене - "бронза" на Олимпиаде-1984, но 35 лет назад в Лос-Анджелес из-за бойкота не приехали команды из стран тогдашнего социалистического лагеря, а именно они в то время задавали тон на международном уровне. Нельзя не отметить и высокое шестое место девушек из Поднебесной на домашних летних Играх-2008 в Пекине. С тех пор команда в целом выступает по нисходящей, показывая приличные результаты только на своем континентальном уровне.

- Самое главное - это то, что мы выиграли, и поэтому результатом доволен. А к сопернику относились серьезно на протяжении всего матча. Больше добавить нечего, - цитирует главного тренера нашей сборной Амброса Мартина пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). - Разве только скажу еще, что эта победа придаст уверенности нашей команде перед следующими матчами. Понимаем, что встреча с Аргентиной в понедельник будет отличаться от игры с Китаем. Вообще, важно, не против какого соперника играешь, а как это делаешь. Пока получается хорошо, мы такое увидели в стартовой встрече. Теперь нужно поддерживать данный настрой в следующих матчах. По ходу чемпионата мира могут быть и сложные моменты, так что мы должны быть готовы и к их преодолению.

Фото: REUTERS
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Напомним, что 24 участника ЧМ-2019 на предварительном этапе разбиты на четыре шестерки, для продолжения борьбы в турнире за 1-12-е места нужно занимать в своем секстете не ниже третьего места. В других матчах первого тура группы "D" зафиксированы такие результаты: Япония - Аргентина - 24:20 в присутствии более чем девяти тысяч зрителей, Швеция - ДР Конго - 26:16.

Среди остальных игр выделим неожиданное поражение действующих чемпионок мира и Европы француженок от Южной Кореи - 27:29. Сенсация произошла в группе "В". Феерический матч выдала кореянка Рю Ынь Хи, забросившая в ворота "трехцветных" дюжину (!) мячей. Похоже, у француженок пока есть проблемы с адаптацией к приличной разнице в часовых поясах.

Вот и вчера во втором туре записной фаворит не смог одержать свою первую на этом чемпионате победу, сыграв вничью с Бразилией - 19:19.

Неожиданно слабо стартовали действующие чемпионки мира француженки: в стартовых турах поражение и ничья

Сегодняшний соперник сборной России Аргентина - второй по силе представитель южноамериканского женского гандбола. Два года назад на первенстве мира в Германии аргентинки проиграли все пять своих матчей предварительного этапа с общей разницей "минус 71", а на утешительной стадии смогли оказаться сильнее только Туниса, заняв в итоге предпоследнее, 23-е место. Так что для россиянок в понедельник утром по московскому времени проблем возникнуть не должно никаких.

Состав сборной России на ЧМ-2019

Вратари: Виктория Калинина ("Кубань", Краснодар), Анна Седойкина ("Ростов-Дон").

Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе - "Ростов-Дон").

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон"), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"), Елена Михайличенко ("Лада", Тольятти).

Разыгрывающий: Ярослава Фролова ("Кубань").

Линейные: Анастасия Илларионова ("Звезда", Звенигород), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Яна Жилинскайте (ЦСКА).

Правый полусредний: Анна Вяхирева ("Ростов-Дон").

Правые крайние: Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада").

Примечание: по ходу чемпионата мира каждая команда может сделать не более трех замен, привлекая в состав игроков из расширенного заявочного списка двадцати восьми.

Где будем смотреть

2 декабря, понедельник

"Матч ТВ"

8.55. Россия - Аргентина. Группа "D". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

14.25. Китай - Швеция. Группа "D". Прямая трансляция.

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