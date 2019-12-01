Российский биатлонист Елисеев стал третьим в спринте на этапе КМ в Швеции

Россиянин Матвей Елисеев занял третье место в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Елисеев не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и уступил 19,9 секунды победителю гонки норвежцу Йоханнесу Бе, который преодолел 10 километров за 24 минуты 18,3 секунды с одним промахом. Второе место занял еще один представитель Норвегии и старший брат Йоханнеса Тарьей Бе (один промах; отставание - 19,0 секунды).

Четвертый результат показал другой россиянин Александр Логинов (один промах; +27,1).

Для Елисеева этот подиум стал первым в индивидуальных стартах Кубка мира в карьере.

Соревнования в Эстерсунде у мужчин продолжится 4 декабря индивидуальной гонкой.