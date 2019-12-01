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Рубрика: Спорт

Вязкий песок

Наша команда не смогла выйти в финал чемпионата мира в Парагвае
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8029)
Обыграть Бразилию в пляжном футболе? Нет, это не фантастика, что доказала наша национальная команда в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Парагвае. Правда, повторить на бис свой результат в полуфинале российские футболисты не смогли.
На пути сборной России в финал чемпионата мира встали итальянцы. Фото: РИА Новости На пути сборной России в финал чемпионата мира встали итальянцы. Фото: РИА Новости
На пути сборной России в финал чемпионата мира встали итальянцы. Фото: РИА Новости

Поединок 1/2 финала с итальянцами выдался настоящим триллером. Начнем с того, что игра проходила под проливным дождем.

Фото: AP Photo/Mark Humphrey
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Россияне открыли счет после удара Андрея Новикова. Однако итальянцам удалось отличиться дважды, и на первый перерыв команда Михаила Лихачева ушла, уступая в счете 1:2.

Второй период сложился для нашей сборной более успешно. На гол итальянцев россияне ответили точным ударом Алексея Макарова и дублем Федора Земскова. В третьем периоде команды забили семь мячей. Четыре раза отличились итальянцы и три - россияне: два мяча на счету Кирилла Романова, а Макаров сумел перевести матч в дополнительное время.

Увы, но в решающий момент встречи Артур Папоротный сфолил, получив красную карточку, спасая команду от гола, а итальянцы сумели реализовать пенальти и добились победы - 8:7.

В воскресенье сборная России проводила в Парагвае свой заключительный матч - поединок за бронзовые медали против японцев.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Правда, перед этой игрой настрой среди игроков и тренеров был не самый лучший.

Тренер нашей команды Илья Леонов, который как игрок дважды становился чемпионом мира, признался корреспонденту агентства "Р-Спорт", что эмоции после игры с Италией были отрицательные:

- Казалось, что вот финал, уже рядом. Погода была плохой для обеих команд, поэтому про это говорить нет смысла. Нам не хватало того, чтобы повести в два мяча. Мы знали все сильные стороны итальянцев, но опять недосмотрели за Гори, который использовал все свои полумоменты. Так что по этой встрече больше вопросов по обороне: мы не должны пропускать восемь голов в свои ворота. Итальянцы хорошо сыграли в атаке, а мы плохо в обороне.

Илья Леонов: Мы не должны были пропускать восемь голов в свои ворота. Итальянцы хорошо сыграли в атаке, а мы плохо в обороне

Кроме того, Леонов подчеркнул, что претензий к судейству у тренерского штаба сборной России нет:

- В любой игре есть очень много спорных моментов, и часто они трактуются не в нашу пользу. Но претензии мы должны предъявлять сами себе, почему так неудачно сыграли в обороне. На судей пенять не надо.

Пляжный футбол: любопытные факты

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится под эгидой ФИФА каждые два года.

Первый турнир был проведен в 1995 году в Бразилии на пляжах Рио-де-Жанейро.

Самой титулованной командой мира является сборная Бразилии, становившаяся чемпионом мира 14 раз из 19 возможных. По два раза чемпионами становились сборные Португалии и России (в 2011 и 2013 годах). Сборная Франции имеет один титул чемпиона мира.

Финальный турнир чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве. Заявку на проведение мирового турнира поддержали правительство России и правительство Москвы. В споре за право стать хозяйкой мирового первенства Россия опередила Чили и Сальвадор.

Спорт Футбол Пляжный футбол
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