Сегодня Кончаловский покажет Чехова на "Русских сезонах" в Германии

1 и 4 декабря на "Русских сезонах" в Германии в Берлине и в Карлсруэ играют Чехова. Спектакль Андрея Кончаловского "Дядя Ваня" перенесет немецкую публику в Россию конца XIX - начала XX века и позволит вновь убедиться, насколько Чехов вечен и неисчерпаем, сколько бы к нему ни обращались, в каких странах, и режиссеры каких театральных "вероисповеданий".

"У Чехова нет ответов, только вопросы. А в великой драматургии всегда есть тайна. Собственно, эту тайну и пытаются разгадать до сих пор, но сделать этого нельзя, как нельзя ответить на вопрос, что такое жизнь. Всякий раз видишь в нем что-то ранее не замеченное, не почувствованное, не открытое", - считает Андрей Кончаловский.

Спустя почти полвека после его фильма "Дядя Ваня", вышедшего в 1970-м году, режиссер вернулся в мир чеховского дяди Вани на театральной сцене.

"Сегодня здесь нет героев, все они обречены на иллюзию о самих себе… А тот "Дядя Ваня" был все-таки с героическим характером, как и Астров, но это была другая эпоха, потому что и я был другой, - рассказывал Кончаловский, когда работал над спектаклем. - С тех пор изменилось многое. Отношение к Чехову, к его пониманию жизни, человеческих слабостей. Я больше стал отдавать себе отчет в том, почему, как и ради чего мы живем. Ведь непонятно - ради чего. В 35 лет понятно: чтобы изменить мир. А потом начинаешь понимать, что, во-первых, ничего ты не изменишь, во-вторых, все будет забыто - поскольку это неизбежно. Поэтому надо делать так, чтобы сегодня поделиться с кем-то, как ты это понимаешь, не рассчитывая на длительный эффект. В этом счастье театра, что эффект мимолетен и тем ценен. Это как любовь. Как счастье, которое уходит…"

Второе обращение к пьесе - часть чеховской театральной трилогии Кончаловского "Дядя Ваня" - "Три сестры" - "Вишневый сад", авторского проекта, вошедшего в репертуар Театра имени Моссовета. В конце ноября на гастролях в Германии в Леверкузене на "Русских сезонах" уже рукоплескали "моссоветовскому" "Вишневому саду" в исполнении Юлии Высоцкой, Александра Домогарова, Ларисы Кузнецовой, Наталии Вдовиной, Владимира Прокошина, Виталия Кищенко и других. Сегодня, уже в "Дяде Ване", на сцену театра "Konzerthaus Karlsruhe" вновь выйдут актеры Юлия Высоцкая и Александр Домогаров - в ролях Астрова и Сони. Дядю Ваню сыграет Павел Деревянко.

Справка "РГ"

"Русские сезоны" - масштабный международный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, объединив 250 культурных событий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах собрали шесть миллионов зрителей. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, представлено более 400 событий в 80 городах Германии: выставки, драматические спектакли, концерты симфонической музыки, балеты, кинопремьеры, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии - более 80 учреждений культуры.