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01.12.2019 22:24
Рубрика: В мире

Трехлетний сын украинского депутата погиб в результате стрельбы в Киеве

Текст: Марина Алешина

Трехлетний ребенок получил смертельные ранения в ходе стрельбы в центре столицы Украины.

В Китае 51 ребенок пострадал в результате химической атаки на детский сад

По данным Телевизионной службы новостей (ТСН), неизвестные, предположительно, на автомобиле Lexus на улице Льва Толстого обстреляли внедорожник Range Rover, принадлежавший депутату Киевоблсовета Вячеславу Соболеву (избирался в 2015 году от "Блока Петра Порошенко").

За рулем находился непосредственно 47-летний политик и предприниматель (еще до президентства Виктора Януковича входил в правление "Нафтогаза", затем занялся ресторанным бизнесом). Мужчина получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает. В то время как младший сын Соболева, у которого всего пятеро детей, погиб. По словам политика, мальчик скончался в скорой.

В данный момент в Киеве объявлен план "Перехват". Возбуждено уголовное дело по статье "предумышленное убийство". На месте работают следователи, кинологи и судмедэксперты.

В мире экс-СССР Украина
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