Трехлетний сын украинского депутата погиб в результате стрельбы в Киеве

Трехлетний ребенок получил смертельные ранения в ходе стрельбы в центре столицы Украины.

По данным Телевизионной службы новостей (ТСН), неизвестные, предположительно, на автомобиле Lexus на улице Льва Толстого обстреляли внедорожник Range Rover, принадлежавший депутату Киевоблсовета Вячеславу Соболеву (избирался в 2015 году от "Блока Петра Порошенко").

За рулем находился непосредственно 47-летний политик и предприниматель (еще до президентства Виктора Януковича входил в правление "Нафтогаза", затем занялся ресторанным бизнесом). Мужчина получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает. В то время как младший сын Соболева, у которого всего пятеро детей, погиб. По словам политика, мальчик скончался в скорой.

В данный момент в Киеве объявлен план "Перехват". Возбуждено уголовное дело по статье "предумышленное убийство". На месте работают следователи, кинологи и судмедэксперты.