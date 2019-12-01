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01.12.2019 23:07
Рубрика: Спорт

Тренер "Спартака" остался недоволен судейством в матче РПЛ с "Зенитом"

Текст: Максим Домчев

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско подверг критике работу арбитров в матче его команды с санкт-петербургским "Зенитом" в 18-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Встреча команд состоялась в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На игре, которую обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Мешковым, использовалась система VAR.  Как сообщает Sport24, после окончания матча Тедеско отправился в судейскую комнату, где хотел пообщаться с арбитрами, однако немецкого специалиста остановила служба безопасности "Зенита".

Комментируя единственный гол в матче, Тедеско признался, что не готов сказать точно, было ли там нарушение правил со стороны нападающего "Зенита" Артема Дзюбы на защитнике "Спартака" Илье Кутепове. В то же время тренер "красно-белых" выразил уверенность, что в одном из эпизодов, когда мяч попал в руку защитника соперников Ярослава Ракицкого, рефери должен был назначить пенальти, но этого не произошло.

"По поводу эпизода с неназначенным пенальти хочу сказать, что нарушение было чистейшим. Я не знаю, что мне говорить ребятам и как им смотреть в глаза. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?" - сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".

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