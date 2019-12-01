Турция экстрадировала в Ирландию сторонницу ДАИШ

Власти Турции в воскресенье экстрагировали на родину гражданку Ирландии Лизу Смит, которая ранее примкнула к боевикам ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ"). Как сообщает газета Irish Examiner, по прибытии в дублинский аэропорт 38-летняя женщина была незамедлительно арестована полицией по обвинениям в пособничестве терроризму. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Смит являлась активной сторонницей радикального ислама. В 2015 года она специально выехала в Сирию, где вышла замуж за одного из боевиков. После поражения ДАИШ ирландка попала в турецкую тюрьму.

Как сообщается, несколько сотен граждан Ирландии сражались на Ближнем Востоке на стороне исламистов. В правоохранительных органах республики уверены, что все они представляют серьезную опасность, если они вернутся в Европу.