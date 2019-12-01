В Словакии придумали новый способ сократить количество абортов. Там предлагают на законодательном уровне обязать женщин делать УЗИ и слушать сердцебиение своего ребенка перед принятием решения. В настоящее время эта инициатива внесена на рассмотрение в парламент.

Ее авторами являются три депутата от консервативной Словацкой национальной партии. По их мнению, женщина должна быть полностью проинформирована о ходе беременности, прежде чем прерывать ее.

Среди других поправок в законодательство предлагается ввести штрафы за рекламу клиник, где проводятся аборты и собственно таких операций (подобного нет больше ни в одной европейской стране).

Между тем ряд правозащитных организаций в штыки принял этот законопроект, называя его "регрессивным". Они написали письмо с требованием отозвать его, поскольку, по их мнению, нет никаких медицинских причин, чтобы требовать от женщин слушать сердцебиение ребенка перед принятием решения об аборте.

По статистике, в Словакии ежегодно проводится около 7,5 тысячи абортов. Если выдвинутые предложения будут приняты, количество подобных операцией, как ожидают авторы инициативы, сократится на 80 процентов. В настоящее время в стране допускается прерывание беременности на сроке до 12-й недели (и до 24-й - по медицинским показателям).

Интересно, что в целом в Европе проведение абортов разрешено, однако в каждой стране для этого свои условия. Так, Мальта и Ватикан вообще запрещают прерывание беременности, Ирландия, Андорра, Сан-Марино и Монако допускают аборт только в случае, когда беременность представляет угрозу жизни женщины. В ряде стран к этому добавляется защита физического и психического здоровья беременной женщины. Однако в Великобритании, Финляндии, Исландии и Люксембурге аборт разрешен и по экономическим причинам. В целом в Европе женщины имеют право на прерывание беременности по своему желанию, оговариваются только сроки беременности, обычно речь идет о первом триместре.