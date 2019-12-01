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01.12.2019 14:58
Рубрика: В мире

Зять испанского короля попросил отпустить его из тюрьмы на Новый год

Текст: Юрий Когалов

Зять испанского короля Филиппа VI, муж его сестры инфанты Кристины Иньяки Урдангарин, отбывающий срок по обвинению в мошенничестве и присвоении миллионов евро, попросил отпустить его из тюрьмы на Рождество и Новый год. Как пишет El Pais, подобная возможность предусмотрена статьей 154 Правил исполнения наказаний.

Фото: AP
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Согласно этому положению, заключенные, имеющие маленьких детей, могут просить о предоставлении им до 36 дней в год, чтобы побыть вместе с семьей за пределами пенитенциарного учреждения. Правда, при этом должно быть выполнено еще несколько условий: человек должен отбывать наказание в обычном режиме (второй уровень из четырех, первый - самый строгий, четвертый позволяет покидать тюрьму), отсидеть уже четверть срока и хорошо зарекомендовать себя перед администрацией. Урдангарин в настоящее время удовлетворяет всем этим требованиям. Свое обращение он написал менее чем через сутки после того, как провел в тюрьме 531 день из пяти лет и 10 месяцев, к которым он был приговорен.

В ближайшее время комиссия примет решение по этой просьбе. По мнению экспертов, шансы на получение положительного ответа довольно высоки с учетом того, что Урдангарин дважды в неделю работает волонтером в центре для инвалидов (кстати, сторона обвинения пыталась запретить зятю короля покидать тюрьму ради этих работ, но суд принял решение, что оставить ему такую возможность).

Напомним, супруг инфанты Кристины входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации различных городов и автономных сообществ подписывать договоры с этим институтом. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, а полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.

Дело возбудили в 2011 году, а окончательный вердикт по нему вынесли лишь в 2018-м. Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения. Однако Верховный суд пиренейского королевства приговорил зятя короля Испании к значительно меньшему сроку - пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Примечательно, что тюремный срок оказался даже меньше, чем постановил суд предыдущей инстанции - суд Пальмы-де-Майорки приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам лишения свободы, обвинение же хотело увеличить этот срок до десяти лет и обжаловало приговор.
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При этом Урдангарину было разрешено самостоятельно определить место, где он будет отбывать наказание, и в результате он выбрал тюрьму в местечке Бриева провинции Авила, недалеко от Мадрида. Особую пикантность придает тот факт, что тюрьма женская. В ней есть лишь небольшой модуль, предназначенный для мужчин. До того, как там поселился Урдангарин, он пустовал, хотя в целом в учреждении отбывают наказание около 200 заключенных. Хотя прошло уже больше года, супруг инфанты Кристины там сидит все еще один.

В сентябре Урдангарин впервые покинул стены тюрьмы, чтобы в качестве волонтера ухаживать за инвалидами центре для людей с ограниченными способностями в местечке Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. С тех пор дважды в неделю (по вторникам и четвергам) его забирает специальный автомобиль и доставляет на место.

Через пару месяцев Урдангарин сможет подать заявку на пересмотр режима его содержания в сторону смягчения. Подобные вопросы специальный орган рассматривает каждые полгода. В минувшем июле администрация тюрьмы посчитала, что делать такую уступку еще рано.

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