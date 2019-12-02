Аборигены потребовали от властей Австралии 193 миллиарда долларов

Австралийские аборигены выставили правительству в Канберре рекордный в истории зеленого континента счет. Они требуют компенсировать им моральный и материальный ущерб от потери исконных земель на юго-западе страны в размере 193 миллиардов долларов. В исковом заявлении говорится, что федеральные власти незаконно используют принадлежащие коренному населению почти 20 миллионов гектаров в штате Западная Австралия. Федеральный суд еще в 2008 году признал права местной народности нонгар на эту территорию в окрестностях города Перт - четвертного по величине мегаполиса страны.

Согласно австралийскому законодательству, государство и частный бизнес должны заручиться согласием аборигенов на любую коммерческую деятельность на их землях. История знает немало случаев, когда этот принцип неукоснительно соблюдался. Так, например, в 2011 представители народности гуларабулу получили 1,5 млрд долларов за строительство на своих землях завода по сжижению природного газа. Впрочем, в этот раз что-то пошло не так.

"Мы имеем полное право добиваться компенсации через суд, - отметила представитель инициативной группы аборигенов Наоми Смит. - Утрата земли означала для нас потерю культуры, религии и, наконец, самоидентичности". По ее словам, "это знаковый процесс для будущих поколений".

Как известно, в настоящее время численность аборигенов в Австралии не превышает 500 тысяч человек, что составляет два процента населения страны. Многие из них десятилетиями ущемлялись в правах. Еще полвека назад здесь считалось нормой насильственная ассимиляция туземцев, в ходе которой власти принудительно передавали их детей "на перевоспитание" в специальные приюты. Согласно официальным данным, жертвами такой практики стали 100 тысяч несовершеннолетних.

По мнению юристов, несмотря на то, что судебные тяжбы рискуют затянуться на долгие годы, правительству, вполне возможно, придется раскошелиться.

Чаще всего земли коренных народов становились объектом судебных разбирательств в США. В 2012 году американские власти даже согласились выплатить индейцам неустойку в размере 1 млрд долларов за неэффективное управление их землями и средствами, полученными при разработке нефтегазовых месторождений. Проживающим в соседней Канаде индейцам и инуитам повезло еще больше - они отстояли право получать роялти за добычу природных ископаемых на своей территории.