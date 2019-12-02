Археологи впервые исследуют затонувший в XVIII веке русcкий линейный корабль

В следующем году знаменитому Чесменскому сражению русского и турецкого флотов, ставшему прологом к прочному закреплению России в Средиземном море, исполняется 250 лет. С инициативой впервые исследовать один из принявших участие в этой битве российских кораблей - затопленный в 1770 году у греческого острова Лемнос парусник "Святослав" - а затем создать в этом месте виртуальный музей и историко-культурный парк выступили специалисты из Российского государственного гуманитарного университета. Об этой идее, ее целях и основных этапах "РГ" поговорила с подводными археологами РГГУ Сергеем Фазлуллиным, Сергеем Хохловым и Юрием Ткаченко, которые недавно представили этот проект на научной конференции в Афинах.

Русский след в Средиземноморье

"К нам обратился журналист, яхтсмен, путешественник, автор и ведущий серии документальных фильмов "Русский след" Алексей Никулин, - рассказывает "РГ" участник проекта по исследованию "Святослава" Юрий Ткаченко. - Алексей изучил во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике рукопись контр-адмирала Хметевского Степана Петровича, героя Чесменского сражения, участника Первой Архипелагской экспедиции. В своем дневнике Хметевский подробно рассказал о боевых действиях в Средиземном море флота Российской империи в ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В этой рукописи, вместе с описанием событий, есть очень много карт, схем и рисунков автора. И в том числе подробно описана гибель одного из кораблей русской эскадры - линейного корабля "Святослав".

Ознакомившись с историческими документами. Никулин отправился на предполагаемое место кораблекрушения в районе греческого острова Лемнос, и обнаружил под водой старинные пушки и огромные якоря. Об этом он подробно рассказал в своей книге "Острова невезения", посвященной Первой Архипелагской экспедиции. Но без согласия греческой стороны в лице министерства культуры, нельзя получить разрешение на съемки подводных объектов в Греции. В итоге Алексей Никулин обратился к подводным археологам из РГГУ с просьбой-предложением: если есть возможность, установить контакты с греческой стороной и получить разрешение на съемку.

"С учетом предстоящего юбилея Чесменского сражения у нас появилась идея организовать совместное российско-греческое подводное археологическое исследование с целью изучить историю Архипелагских экспедиций, а также в целом русского военно-морского следа в Средиземноморье", - рассказывает "РГ" президент Конфедерации подводной деятельности России, эксперт ЮНЕСКО по охране подводного культурного наследия Сергей Фазлуллин.

Линкор "Святослав" - это 80-ти пушечный парусник, который непосредственно участвовал в Чесменском сражении и, предшествовавшем ему, Хиосском. А спустя два месяца после этих событий - в сентябре 1770 года - маневрируя в Эгейском море в районе Дарданелл сел на мель возле греческого острова Лемнос. На этом острове руководитель Архипелагской экспедиции граф Алексей Орлов предполагал обустроить долговременную базу русского флота. Однако все решил его величество случай. И, к сожалению, для нас он оказался несчастным. Командир второй русской эскадры - перешедший на русскую военную службу англичанин Джон Эльфинстон - отплыл от осаждаемых к тому времени Дарданелл по направлению к Лемносу на самом крупном и мощном своем линейном корабле - "Святославе". А у самого острова флагман сел на мель, да так неудачно, что самостоятельно сойти с нее уже не мог - в корпусе судна возникла течь.

Любопытно, что в тот момент "Святослав" вел британский лоцман по фамилии Гордон. Впоследствии за разгильдяйство, приведшее к потере сильнейшего по тем временам парусника, его приговорят к высшей мере наказания, от которого он, правда, успешно сбежит. Кстати, по имеющимся сведениям, и сам корабль был построен в 1769 году при участии корабельных дел мастера англичанина Ламберта Джеймса.

Надо сказать, что "Святославу" с самого начала похода к Греческому архипелагу - так в Санкт-Петербургском Адмиралтействе называли в XVIII веке бассейн Эгейского моря - сильно не везло. Едва выйдя в Балтийское море в составе 1-ой русской эскадры на судне открылась течь и он с трудом вернулся в Ревель. И только после капитального ремонта "Святослав" присоединился ко второй эскадре Эльфинстона, став ее флагманом.

"Несчастный случай, потерянием корабля последовавший по обстоятельствам нынешних наших предприятий столь чувствителен, что не могу я достаточно описать вам моего сожаления"

из письма командующего Архипелагской экспедицией графа А. Г. Орлова контр-адмиралу Г. А. Спиридову

Музей на дне

Пришедшие на помощь суда русской эскадры попытались стащить "Святослав" с мели на глубокую воду, но вдруг испортилась погода и начался сильный шторм. Попытки спасти линкор пришлось оставить, а его экипаж благополучно эвакуировали. При этом с флагмана успели снять некоторое количество провианта, такелажа, пороха, амуниции, а также всего, что можно было унести в условиях сильной качки.

Спасательные работы продолжались в течение шести дней. Контр-адмирал Эльфинстон был снят с корабля на четвертый день, а командир корабля В. Роксбург покинул судно последним. Разумеется, тяжелые пушки, ядра, якоря и тому подобный инвентарь забрать с собой не представлялось возможным. С тем, чтобы вооружение и сам корабль не достались туркам, "Святослав" решили поджечь и затопить.

"Для подводных археологов это очень интересная история, ведь большая часть вещей, которые были на корабле, остались там. Ведь что можно снять, когда вокруг сильно волнуется море? Думаю, что порох, свинец и личное оружие в большей степени могли забрать. Но какую-нибудь кухонную утварь, рундуки матросов видимо пришлось бросить. И все, что тяжелее двухсот килограмм, наверняка осталось на борту. Включая, конечно, пушки. Ведь что такое пушка XVIII века? Это полторы-две тонны и едва ли их удалось спасти при такой качке", - говорит подводный археолог Фазлуллин.

"Мы делали запрос в Центральный военно-морской архив в Гатчине на предмет документов, относящихся к линкору "Святослав", - рассказал "РГ" Юрий Ткаченко. - Удалось найти всего два чертежа корабля. Но мы планируем обратиться за помощью к нашим британским коллегам и у них "улов" может быть солиднее. "Святослав", по пути в Средиземное море, проходил модернизацию в Портсмуте, на одной из главных баз британского флота. Там у линкора убрали третью палубу, уменьшили количество пушек с 80-ти, до 72-х. Это было сделано, чтобы повысить его ходовые качества. Надеемся, что в тамошних архивах сохранилось много документов об интересующих нас событиях. Причем не только там. В Дании были завербованы сотни моряков на корабли экспедиции, Великобритания предоставила свои базы в Гибралтаре и на Балеарских островах для якорных стоянок, в Ливорно (Италия) шла бойкая торговля турецкими судами и товарами, захваченными русскими моряками и греческими корсарами, сражавшимися на стороне России. Это - результат великолепной работы дипломатов того времени, обеспечивших страну в нужное время многочисленными союзниками. И мы надеемся, что нам удастся найти в архивах следы этой невидимой, но колоссальной работы".

Российские подводные археологи изучат пролежавший на дне 250 лет русский линейный корабль

По словам собеседника "РГ", планируется собрать воедино электронные копии сохранившихся в разных странах документов о Первой Архипелагской экспедиции. Заснять сохранившиеся под водой объекты, дополнить 3D-моделями их первоначального вида, сделать видеоролики о жизни на кораблях той эпохи и компьютерные реконструкции сражений и походов этой военной компании. В результате должен получиться виртуальный музей, посвященный Архипелагской экспедиции. А виртуальная экспозиция о линкоре "Святослав" - первый шаг к созданию такого музея.

В конце октября энтузиасты из РГГУ во главе с Сергеем Фазлуллиным представили свой проект "Создание виртуального музея и подводного парка к востоку от острова Лемнос в месте крушения корабля "Святослав" на проходившей в Афинах на конференции Dive in Blue Growth. При этом в ходе контактов с нашими учеными представители Министерства культуры Греции высказали заинтересованность в организации совместных исследований на месте гибели "Святослава". Теперь дело за официальным согласованием и продвижением этого проекта по линии Министерства иностранных дел РФ для начала более предметного взаимодействия с греческими коллегами.

"Никогда не забуду потеряния Святослава. Также и чувствуемого мною мучения: дети мои были со мной при сём мучении. Я надеюсь, что в сём деле публично справиться можно, то виновные будут наказаны, ибо никто, никогда, столь стыдным образом корабля не теряли. Подумайте Ваше Сиятельство, какое мне было удивление, когда я был первая особа на корабле, который почувствовал, что оный ударился о мель"

Из письма Д. Эльфинстона графу Панину

"Капсулы времени"

"Россия позиционирует себя как великая морская держава и мы должны знать и помнить историю нашего флота. Причем, и положительные, и отрицательные и трагические её страницы", - говорит Сергей Фазлуллин, сам отслуживший срочную подводником. По его словам, все эти моменты записаны в кораблекрушениях и любое такое место - это "капсула времени".

"Фактически в эту капсулу записано все, что было тот период, когда корабль был спущен на воду и когда он погиб", - рассказывает собеседник "РГ". "Капсула времени" под названием "Святослав" лежит на морском дне у греческого Лемноса неглубоко - диапазон глубин в этом месте около 6 метров. На самом острове уже есть кладбище русских солдат и мемориал, созданный усилиями в т.ч. наших дипломатов.

"Когда мы думали про русский след в Средиземном море эпохи парусного флота, то хотели сделать виртуальный музей и электронную библиотеку документов той эпохи", - говорит Фазлуллин. По его словам, разрабатываемый РГГУ в настоящее время проект предусматривает создание подводного историко-культурного парка для рекреационных погружений дайверов в районе гибели "Святослава", а также виртуальной экспозиции о корабле.

Ее основой должны стать трехмерная реконструкция донного ландшафта с останками судна, полученная в ходе сканирования места его гибели водолазами. На основе отснятых фото и видео материалов будет построена 3D-модель дна и всех найденных объектов. Эти модели можно будет сравнить с чертежами и артефактами той эпохи, хранящимися в различных музеях. Полученные данные будут использоваться при создании виртуального музея с использованием трехмерной реконструкции (моделями, показывающими, как предположительно выглядели предметы из прошлого). Это позволит посетителям музея, даже не имея навыков подводного плавания, "погрузиться" на место кораблекрушения и в историческую "восстановленную" реальность с использованием виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности".

Предполагается цифровое воссоздание событий гибели корабля, с использованием реконструированной и детализированной модели судна на основе трехмерной графики. С ее помощью можно будет увидеть, как выглядит корабль сейчас и, как он выглядел раньше, когда был в полном порядке, а также изучить детали и оборудование линкора.

Нырнуть к истории

"На первом этапе, - рассказывает "РГ" подводный археолог Сергей Хохлов, - мы планируем локализировать место кораблекрушения. Для этого исследуемый участок дна будет отснят с использованием дистанционных методов зондирования, таких как гидролокатор бокового обзора, магнитометр и донный профилограф". Следующая задача дайверов-арехеологов - идентифицировать найденный корабль и предоставить доказательства, что это именно "Святослав". Для этого, с использованием водолазов и ROV (телеуправляемого необитаемого подводного аппарата - прим. "РГ") нужно будет отснять на фото, видео и зарисовать наиболее интересные участки дна. При этом надо будет измерить и подробно отснять со всех сторон как можно больше найденных артефактов. Это не такая простая задача, ведь в этом регионе часто бывают большие волны из-за мели, и сильные подводные течения".

Возможно, найденные артефакты, при наличии надписей или других уникальных свойств, сразу смогут стать доказательством, что это "Святослав", либо подтверждение этому нужно будет искать в ходе камеральных работ при дальнейшем анализе всех отснятых материалов. По полученным картам дна, местам разброса обломков и артефактов можно будет восстановить картину кораблекрушения.

"В случае успешного завершения этого этапа, начнем обсуждать с греческой стороной возможность подъема, консервации и размещения в музее на острове Лемнос артефактов со "Святослава". После завершения этих работ - можно было бы начать переговоры о доставке в Россию части предметов с корабля" - говорит Сергей Фазлуллин.

Оборудование и специалистов для реализации "Проекта "Святослав" готова предоставить Конфедерация подводной деятельности России.

"Российская газета" продолжит следить за реализацией этого интересного и, как представляется, очень важного с исторической и военно-патриотической точки зрения проекта и информировать наших читателей о его дальнейшем развитии.

Справка "РГ"

Первая Архипелагская экспедиция - поход и стратегические боевые действия русского Балтийского флота в Средиземном море (основные события происходили в Эгейском море или, как тогда говорили, в "Греческом Архипелаге", отсюда и название "Архипелагская экспедиция") в 1769-1774 годах во время Русско-турецкой войны.

Акцент

Группа подводных археологов при кафедре музеологии РГГУ была создана в 2013 году кандидатом географических наук, доцентом кафедры музеологии РГГУ Сергеем Фазлуллиным. В этом году участниками группы был открыт на Дону древний город Саркел (Белая Вежа), затопленный в 1952 году при строительстве Цимлянского водохранилища.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"