Братьям и сестрам будет проще поступить в одну школу

Бывает так, что братья и сестры живут в одной квартире, но прописаны в разных. А в первый класс сначала берут ребят, которые зарегистрированы на закрепленной за школой территории. Если спрос повышен и мест на всех не хватило, для второго ребенка предлагают другую школу.

А вот еще пример. Иногда родители могут поменять жилье: один ребенок остается учиться по прежней "прописке", второго берут в садик или первый класс только по новому месту регистрации. В итоге родные братья и сестры нередко учатся за несколько километров друг от друга. Новый закон снимет эту проблему. Льгота будет касаться детей из одной семьи, которые живут вместе. Родителям больше не придется разрываться между разными образовательными учреждениями - опаздывать из-за этого на работу. Особенно тяжело приходилось многодетным семьям.

- Многим этот закон действительно облегчит жизнь. Представьте, как не просто маме, у которой дети учатся в разных школах, в разные смены - первую и вторую, да еще и каникулы не совпадают. Для начальной школы, для детских садов должен действовать принцип - чем ближе к дому, тем лучше. И это один аспект, - говорит вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" многодетная мама Юлия Соловьева. - Второй - психологический. Если младший ребенок пойдет в первый класс в ту же школу, где учится старший, он будет понимать: рядом есть кто-то близкий. Ему будет комфортнее.

По словам специалиста, этот закон будет особенно полезен родителям в региональных городах, где у одной школы есть одно, два, максимум - три здания, расположенных по соседству. А в мегаполисах в одной образовательной организации может быть одновременно шесть зданий "началки" и восемь (!) - дошкольных. "Если директор школы профессионал, человек, уважительно относящийся к родителям, то и это не проблема", - заключает эксперт.

Кстати

Запись будущих первоклассников стартует во всех школах не позднее 1 февраля. Родители должны обратиться в образовательную организацию по месту жительства. Можно - в электронном виде. За каждой школой закреплены конкретные районы. Она обязана принять всех детей подходящего возраста, которые прописаны на "ее" территории. А теперь еще и тех ребят, чьи братья и сестры уже в ней учатся.