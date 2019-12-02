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02.12.2019 05:11
Рубрика: В мире

Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 26 человек

Число жертв аварии с участием туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек. Ранее СМИ сообщали о 22 погибших.

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскму краю/ТАСС
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Напомним, ДТП произошло в воскресенье на северо-западе страны. Транспортное средство направлялось из столицы в город Айн-Драхма. В салоне находились 43 пассажира, в основном студенты, которые ехали на экскурсию. По предварительным данным, водитель превысил скорость на опасном участке трассы, после чего автобус перевернулся и скатился по крутому склону.

Место аварии посетил президент Туниса Каис Саид. Он призвал местные власти провести реконструкцию аварийного участка, чтобы в будущем избежать аналогичных дорожно-транспортных происшествий.

В мире Африка Тунис
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