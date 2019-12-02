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02.12.2019 23:51
Рубрика: Спорт

Фавориты подкачали

ЦСКА и "Краснодар" неожиданно оступились в 18-м туре
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 272(8030)
Накануне в российской Премьер-лиге (РПЛ) состоялись заключительные матчи 18-го тура. ЦСКА принимал тульский "Арсенал", а "Краснодар" встречался на своем поле с "Тамбовом".
В матче с "Тамбовом" краснодарцы показали не самую лучшую игру. Фото: РИА Новости В матче с "Тамбовом" краснодарцы показали не самую лучшую игру. Фото: РИА Новости
В матче с "Тамбовом" краснодарцы показали не самую лучшую игру. Фото: РИА Новости

К очередным играм в чемпионате армейцы и краснодарцы подошли в разном настроении. На минувшей неделе эти команды провели ключевые встречи в Лиге Европы. И если ЦСКА распрощался с шансами на выход в плей-офф после поражения от "Лудогорца" (0:1), то "быки" одолели на своем поле "Базель" (1:0) и все еще могут пробиться в следующую стадию.

То ли еврокубковые баталии сыграли свою роль, то ли просто это был не их день, но ЦСКА с "Краснодаром" оступились и упустили шанс приблизиться к лидеру чемпионата "Зениту".

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Армейцы так и вовсе проиграли. Все решил точный форварда "Арсенала" Даниила Лесового на 52-й минуте. Как итог - 1:0 в пользу туляков.

Что касается "Краснодара", то южане не сумели на своем поле переиграть "Тамбов" (0:0). И теперь в активе команды Сергея Матвеева столько же очков, сколько у "Локомотива" (42).

До конца года в российской Премьер-лиге осталось провести один тур. Вне зависимости от его результатов зимний чемпион уже известен. Им стал "Зенит", который все больше увеличивает отрыв от конкурентов.

Наверное, все логично. Да, у питерского клуба был определенный спад на старте сезона, но довольно быстро он вновь стал побеждать. Что символично, зимним "чемпионом" команда Сергея Семака стала благодаря победе над самым принципиальным соперником - "Спартаком" (1:0).

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
"Зенит" победил "Спартак" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу

Очередной битве двух столиц предшествовал скандал. В центре внимания оказался Артем Дзюба, которому часть болельщиков "красно-белых" до сих пор не могут простить переход в "Зенит". Все началось с оскорблений форварда на матче сборной против Сан-Марино. Продолжилось нецензурными кричалками на игре "Спартака" с "Уралом", после которой КДК оштрафовал московский клуб за неподобающее поведение своих фанатов.

Не обошлось без эксцессов и во встрече в Санкт-Петербурге. Началось все после гола хозяев, в котором непосредственное участие принял капитан российской сборной. Когда фанаты "Спартака" стали кричать в адрес Артема оскорбления, на стадионе включили колонки, заглушающие выкрики болельщиков.

- Одни хрюкают и лают, другие забивают. Говорю это сектантам, которые фашисты. Остальные - нормальные болельщики, - такую фразу бросил Дзюба в смешанной зоне после матча, обращаясь к тем, кто его освистывал.

В свою очередь главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что Артема мотивируют моменты с несправедливой критикой.

- Он справляется и действует для команды. Гол был забит с его участием, еще были эпизоды, когда он помогал партнерам, - сказал Семак.
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Что касается матча в целом, то, по мнению рулевого "сине-бело-голубых", его футболисты заслужили победу. При этом Семак подчеркнул, что "Спартак" его ничем не удивил. И что питерцы знали, как обороняться и выстоять даже после удаления Магомеда Оздоева в начале второй половины.

- Соперник не удивил. Мы справлялись с его атаками даже в меньшинстве. В такой ситуации сложнее играть, хотя и у нас были хорошие моменты. Нужно было реализовать хотя бы один из них, и не было бы нервотрепки, - поведал Семак.

"Спартак" и правда разочаровал. Имея численное превосходство на протяжении почти целого тайма, москвичи так и не смогли вырвать ничью. И в результате "красно-белые" опустились на восьмое место. К слову, спартаковцы ниже всех столичных клубов в таблице.

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