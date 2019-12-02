На 26-й церемонии вручения "Русского Кубка" Даниил Медведев признан "Лучшим теннисистом года", а Александр Метревели - "Легендой тенниса".

Сам Медведев обратился издалека к переполненному залу с видеообращением, а приз за пятую ракетку мира получили родители. Папа с мамой выглядели трогательно. Со сцены поведали: сын мечтает о Кубке Дэвиса. Добавлю: хотя и не играл за команду, потеряв лучшую форму.

Точно то же самое сказали о чаяниях своих сыновей мамы Карена Хачанова и Андрея Рублева. Этот классный дуэт провозглашен "Главной командой года".

Но главное, что в это свято верят капитан нашей сборной Шамиль Тарпищев и Александр Метревели. И когда капитан вручал приз "Легенде тенниса", оба предались воспоминаниям. Ведь могли взять Кубок Дэвиса еще в 1970-е. Но тогда помешали и "черные полковники", захватившие власть в Чили, и режим апартеида, царившей в ЮАР. Как напомнил Метревели, с командами этих стран советские руководители играть в теннис запретили.

А теперь наоборот: играй - не хочу. Но если уж соберутся наши ребята с могучими силами, да придет к ним троим общее желание, то устоять против троицы будет сложно.

- Редко в эгоцентричном теннисе собирается сразу трое таких ребят. Они вместе тренируются с детства. Они дружат. Они хотят выиграть, - сказал - или пообещал - Шамиль Тарпищев.

Странно, но наш теннис живет по своим таинственным законам. Еще недавно не было равных нашим прекрасным дамам, относительно легко бравшим Кубок Федерации. Но вдруг отступили, превратились в заядлых середнячков. А ребята полезли вверх и все выше, выше. Так что держитесь, мистер Дэвис!

Мне было приятно наградить призом "Фото око" Александра Бондарева. Этот московский фотокорреспондент один из немногих, кто снимает только теннис. Делает это изящно, со знанием дела. Горжусь, что Александр вот уже много лет является членом Исполкома Федерации спортивных журналистов России.