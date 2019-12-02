Дмитрий Бертман, театральный режиссер, художественный руководитель театра "Геликон-опера":

Поскольку я работаю не только в России, но и по всему миру, у меня есть много коллег из разных стран, с которыми мы сотрудничаем. И многие-многие годы я наблюдал, как они демонстрировали свои документы в гостинице или где-то в театре. И всегда завидовал. Потому что они используют единую маленькую карточку, которая предназначена абсолютно для всех случаев жизни.

Мои иностранные коллеги эту карту с чипом предъявляют и как права, и как паспорт. И это, конечно, очень здорово и очень удобно.

Рационально, кстати, что, например, в Австрии и Германии карта, удостоверяющая личность, еще и позволяет получить доступ к госуслугам и содержит электронную подпись. "Российская газета" пишет, что в России предлагают ввести единый документ, удостоверяющий личность. Это будет пластиковая карточка с чипом, на которую запишут всю информацию о гражданине. Карта будет включать в себя паспорт, загранпаспорт, дипломатический паспорт, свидетельство о рождении и так далее. Карту необходимо будет менять раз в 10 лет. А бессрочный бумажный символический паспорт тоже останется.

Честно говоря, для меня целая проблема носить с собой все документы: обязательно что-нибудь да забуду. Поэтому, мне кажется, позитивно, если бы наконец-то произошла замена и внедрение в единую систему вообще всех документов, включая права, СНИЛС, ОМС.

Меня не смущает, что карточку нужно будет менять каждые 10 лет. Ну сами посудите, с таким же сроком меняются, скажем, и права. Или мы и загранпаспорт получаем на пять лет, а потом меняем его. А зарубежные биометрические паспорта, которыми некоторые из нас пользуются, тоже десятилетние, так что все логично. Кстати сказать, иногда загранпаспорта приходится менять еще и раньше, если профессия связана со специальными поездками. У меня точно этот документ заполняется штампами быстрее, чем за 10 лет.

Насчет защиты этой электронной версии документов, я думаю, что, наверное, с системой будут работать специалисты, раз карты уже используются в Европе, в мире, значит, персональные данные их хозяев уже как-то защищены от манипуляций мошенников. Уверен, есть какая-то специальная технология защиты, продуманная it-шниками и другими разработчиками такого универсального устройства. Нам остается только перенять опыт у специалистов.

Также, что касается мошеннических уловок, я считаю: бумажные документы точно так же подделывают, их даже намного легче подделать, чем электронные. Плюс в случае потери электронного документа можно сэкономить время - быстрее его восстановить, избегая хождения по разным инстанциям. Поэтому я абсолютно этот законопроект приветствую и очень жду появления нового и современного документа.