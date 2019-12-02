Новости

Республиканцы подготовили опровержение обвинений по импичменту Трампа 01:02
В Международной организации труда открыли вакансии для россиян 00:19
Видео: В римском метро забил водопад 00:00
Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина 02.12.2019
Посадившим самолет Путина пилотам подарили вишневый пирог 02.12.2019
СКА впервые c 2017 года победил ЦСКА в "регулярке" КХЛ 02.12.2019
Горячая "копейка". В Литве продают ВАЗ-2101 за 1,5 млн рублей 02.12.2019
МГУ открыл центр работы с одаренными детьми в Харбине 02.12.2019
Русская партия призвала облегчить визовый режим для россиян в Сербии 02.12.2019
Археологи нашли под землей 2400-летний металлургический завод 02.12.2019
В Австрии олимпийского чемпиона осудили за совращение несовершеннолетних 02.12.2019
"Краснодар" сенсационно не сумел обыграть "Тамбов" в РПЛ 02.12.2019
В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста 02.12.2019
Мантуров прокомментировал закон о переустановке российского софта на гаджеты 02.12.2019
СМИ: Кот задушил 9-месячную девочку на Украине 02.12.2019
Корейский конкурент BMW X5 подражает Bentley Bentayga 02.12.2019
Михаил Жванецкий ушел с поста ведущего передачи "Дежурный по стране" 02.12.2019
На Кубани передали в суд дело мужчины, сажавшего сына на цепь 02.12.2019
Джонсона обвинили в плагиате сообщений в Twitter 02.12.2019
Автомобильный мост в Оренбурге обрушился при проезде большегруза 02.12.2019
Пакистан вернет России долги СССР 02.12.2019
В Ингушетии неизвестный обстрелял из травматики дорожных рабочих 02.12.2019
Состояние пострадавших при взрыве в КБР оценили как тяжелое 02.12.2019
Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители 02.12.2019
Путин запретил подозреваемым в терроризме состоять в НКО 02.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Дмитрий Бертман, театральный режиссер, художественный руководитель театра "Геликон-опера":
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Поскольку я работаю не только в России, но и по всему миру, у меня есть много коллег из разных стран, с которыми мы сотрудничаем. И многие-многие годы я наблюдал, как они демонстрировали свои документы в гостинице или где-то в театре. И всегда завидовал. Потому что они используют единую маленькую карточку, которая предназначена абсолютно для всех случаев жизни.

Мои иностранные коллеги эту карту с чипом предъявляют и как права, и как паспорт. И это, конечно, очень здорово и очень удобно.

Фото: РИА Новости
Носков: Электронные паспорта россиян будет изготавливать "Гознак"

Рационально, кстати, что, например, в Австрии и Германии карта, удостоверяющая личность, еще и позволяет получить доступ к госуслугам и содержит электронную подпись. "Российская газета" пишет, что в России предлагают ввести единый документ, удостоверяющий личность. Это будет пластиковая карточка с чипом, на которую запишут всю информацию о гражданине. Карта будет включать в себя паспорт, загранпаспорт, дипломатический паспорт, свидетельство о рождении и так далее. Карту необходимо будет менять раз в 10 лет. А бессрочный бумажный символический паспорт тоже останется.

Честно говоря, для меня целая проблема носить с собой все документы: обязательно что-нибудь да забуду. Поэтому, мне кажется, позитивно, если бы наконец-то произошла замена и внедрение в единую систему вообще всех документов, включая права, СНИЛС, ОМС.

Меня не смущает, что карточку нужно будет менять каждые 10 лет. Ну сами посудите, с таким же сроком меняются, скажем, и права. Или мы и загранпаспорт получаем на пять лет, а потом меняем его. А зарубежные биометрические паспорта, которыми некоторые из нас пользуются, тоже десятилетние, так что все логично. Кстати сказать, иногда загранпаспорта приходится менять еще и раньше, если профессия связана со специальными поездками. У меня точно этот документ заполняется штампами быстрее, чем за 10 лет.

Насчет защиты этой электронной версии документов, я думаю, что, наверное, с системой будут работать специалисты, раз карты уже используются в Европе, в мире, значит, персональные данные их хозяев уже как-то защищены от манипуляций мошенников. Уверен, есть какая-то специальная технология защиты, продуманная it-шниками и другими разработчиками такого универсального устройства. Нам остается только перенять опыт у специалистов.

Также, что касается мошеннических уловок, я считаю: бумажные документы точно так же подделывают, их даже намного легче подделать, чем электронные. Плюс в случае потери электронного документа можно сэкономить время - быстрее его восстановить, избегая хождения по разным инстанциям. Поэтому я абсолютно этот законопроект приветствую и очень жду появления нового и современного документа.

Власть Право Личные документы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о штрафах за отказ хранить персональные данные в РФ
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста
Трое российских военных пострадали при взрыве бронеавтомобиля в Сирии
Кремль рассказал о вероятной реакции Путина на вопрос Зеленского про Крым